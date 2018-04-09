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Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
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Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту» 

Рамблер 2 часа назад
Опубликован трейлер экранизации романа Рэя Бредбери "451 градус по Фаренгейту". Производством фильма занимается команда телеканала HBO.
Сюжет повествует об альтернативном будущем человечества, где читать и хранить книги считается нарушением закона. А местные представители правопорядка попросту сжигают их.
Главные роли в фильме исполняют Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон.
Премьера экранизации намечена на самое ближайшее время. В планах HBO представить фильм широкой публике уже весной 2018.
Впервые роман был экранизирован режиссером Франсуа Трюффо еще в 1966 году. В этот раз за создание телеадаптации взялся Рамин Бахрани, известный по работе над фильмом "99 домов".
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