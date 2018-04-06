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Мультфильм «Фиксики. Большой секрет» выходит в прокат в Латинской Америке
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Мультфильм «Фиксики. Большой секрет» выходит в прокат в Латинской Америке 

Tlum.ru 45 минут назад
Фото: Tlum.ru
Кинокомпания «Централ Партнершип» заключила соглашение с южноамериканской компанией BF Distribution. Теперь мультфильм «Фиксики. Большой секрет» смогут увидеть дети в Латинской Америке (Чили, Перу, Боливии и Эквадоре), на Ближнем Востоке и в Южной Корее. В Мексике его можно будет посмотреть уже с 13-ого апреля.
В России мультфильм вышел 27 октября прошлого года. «Фикики. Большой секрет» стал лучшим полнометражным фильмом месяца в январе 2018 года по версии американского Animation Studio Festival (Колорадо).
«Фиксики. Большой секрет» рассказывает историю о суперустройстве, которое помогает маленьким человечкам путешествовать по электрическим проводам. Но вот только злоупотребление такими путешествиями до добра никогда не доводит…
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