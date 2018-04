Шипперим? Первые фото Кирнан Шипка и Росса Линча в новой версии «Сабрина — маленькая ведьма»

В начале января стало известно, что Кирнан Шипка, знакомая зрителям по сериалу «Безумцы», примерит роль Сабрины в новом проекте Netflix , который представляет собой своеобразный ремейк знаменитого сериала двухтысячных «Сабрина — маленькая ведьма». Юной актрисе быстро подобрали пару в лице Росса Линча (он играет бойфренда героини, Харви Кинкла), и на днях первые фото со съемок сериала с двумя его потенциальными звездами появились в сети.

Сериал о девочке-ведьме получил официальное название «Леденящие кровь приключения Сабрины» и будет основан на одноименной серии комиксов The Chilling Adventures Of Sabrina. Если сериал «Сабрина — маленькая ведьма», в России транслировавшийся на канале СТС и полюбившийся зрителям, был снят в юмористическом ключе, то новая его версия будет представлять собой подростковый хоррор.

Well, it’s out there. A 1st look at Harvey and Sabrina from the «Chilling Adventures of #Sabrina.» ADORBS, right? pic.twitter.com/9n8cznpv2c

— RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) 4 апреля 2018 г.

Фото, появившиеся в интернете, уже вызвали настоящую бурю восторгов в соцсетях: редкий случай, когда кастингом одинаково довольны и те, кто смотрел оригинальную «Сабрину», и те, кто представляет новое поколение зрителей. Пользователи пишут, что готовы заранее шипперить пару, и более удачного кастинга придумать просто нельзя.

