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Названы лучшие хоррор-франшизы в истории
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Названы лучшие хоррор-франшизы в истории 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Портал Comingsoon составил перечень из десяти лучших франшиз, состоящих из фильмов ужасов.
В список вошли серии, включающие в себя более трех хорроров. В частности, в нем оказались «Зловещие мертвецы». Первая картина франшизы вышла в 1981 году, а последняя, четвертая — в 2013-м. По ее мотивам в 2015 году также вышел сериал «Эш против зловещих мертвецов», главную роль в котором исполнил Брюс Кэмпбелл, игравший главного персонажа в первых трех лентах.
Также в перечне — тетралогия «Заклятие» (в нее входят «Заклятие», «Заклятие 2», «Проклятие Аннабель» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»), франшиза «Пункт назначения», 12-серийная «Пятница, 13-е», франшизы «Пила», «Крик», «Хэллоуин» и девять фильмов серии «Кошмар на улице Вязов».
Помимо этого в список попали ленты о Ганнибале Лектере («Красный дракон», «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Ганнибал: Восхождение») и франшиза «Астрал», состоящая из четырех картин.
В октябре 2017 года кинокритики разобрали приемы, использующиеся в самых известных и качественных хоррорах, и составили их рейтинг.
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