Энн Хэтэуэй эмоционально ответила всем оскобляющим ее хейтерам

К настоящему моменту на личную страничку Энн Хэтэуэй в Instagram подписались уже более десяти миллионов человек. Неудивительно, что под каждой фотографией актрисы появляются тысячи комментариев, многие из которых больно ранят и задевают ее. 35-летняя актриса больше не хочет читать комментарии злобных критиков и бодишеймеров, любящих обсуждать чужие фигуры. Актриса решила поставить их на место и опубликовала в своем микроблоге видеозапись, сделанную во время занятий в спортзале.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1750901352534791190_1470296487"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5625)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5625)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

«Я набираю вес для роли в фильме, и это хорошо у меня получается. А людям, которые собираются критиковать мою фигуру в предстоящие месяцы, хочу сказать, что речь идет не обо мне. Речь идет о вас. Мир вам», — написала под роликом актриса и добавила, что сначала хотела добавить в свой пост песню Fat Bottomed Girls группы Queen, но решила не нарушать авторские права. Над какой новой картиной работает актриса пока неизвестно. Это не первый случай, когда звезда кардинально меняется ради роли. Ранее она похудела на десять килограммов для съемок в фильме «Отверженные».