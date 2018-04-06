Пожиратели рекламы соберутся ночью

«Ночь пожирателей рекламы» — это не фильм ужасов. Пожиратели рекламы на самом деле мирные гурманы, которые собираются ночью специально для того, чтобы полакомиться необычными рекламными роликами. Диета здесь неуместна, в программу включены ролики самой разной тематики: о банках, автомобилях, элитной парфюмерии, о футболе и о кетчупе, о иностранных языках, отелях и зубной пасте… По возрасту ролики тоже разнообразны: от современных, юных, только что из киностудии, до весьма почтенных, вплоть до 1898 года рождения.

Количество роликов, которое можно съесть за «Ночь пожирателей рекламы» тоже вызывает уважение: их около 400! И все они в качестве для большого киноэкрана.

Откуда такое сокровище? Французский коллекционер, фанат видеорекламы — Жан Мари Бурсико — собирает необычные, типичные, забавные, шокирующие и заставляющие задуматься, лаконичные и с миллионными бюджетами ролики уже несколько десятилетий.

Его Синематека признана культурным достоянием Франции, а киношоу «Ночь пожирателей рекламы» занесено в книгу Гиннеса как самое продолжительное рекламное шоу.

В России проект существует 25 лет, возраст хороший. Так что этот год для «Ночи» юбилейный, к тому же именно в Москве в киноцентре «Октябрь» 28 апреля состоится мировая премьера киношоу. В разные годы программу посмотрели более чем в 70 городах России.

Для кого предназначен этот проект? Российские продюсеры исследовали аудиторию «Ночи», и вот что интересно. В первые годы зрителями были по большей части профессионалы — рекламисты, маркетологи, представители киноиндустрии, но уже через несколько лет аудитория стала гораздо шире: банковские работники, строители, агенты недвижимости, и конечно, студенты всех специальностей!

Это говорит прежде всего о том, что реклама — та, которая представлена на «Ночи» — по сути короткометражные фильмы, а их просмотр стал модным интеллектуальным развлечением.