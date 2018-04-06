Николь Кидман выложила первый кадр со съемок «Большой маленькой лжи»

В сети появились первые кадры со съемок второго сезона сериала «Большая маленькая ложь». Фото с первого дня съемок поделилась Николь Кидман в своем Instagram-аккаунте.

Сценарий к первым семи эпизодам написал шоураннер проекта Дэвид Э. Келли, а вместо режиссера первого сезона Жан-Марка Валле, за постановку на этот раз будет отвечать Андреа Арнольд.

«Большая маленькая ложь» — мини-сериал HBO, основанный на одноименном романе Лиан Мориарти. Первый сезон сериала получил восемь премий «Эмми», и канал начать разработку второго сезона, несмотря на закрытый финал.

Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 5 Апр 2018 в 11:00 PDT