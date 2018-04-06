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Николь Кидман выложила первый кадр со съемок «Большой маленькой лжи»
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Николь Кидман выложила первый кадр со съемок «Большой маленькой лжи» 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
В сети появились первые кадры со съемок второго сезона сериала «Большая маленькая ложь». Фото с первого дня съемок поделилась Николь Кидман в своем Instagram-аккаунте.
Напомним, что Николь Кидман и Риз Уизерспун вновь сыграют главные роли и выступят исполнительными продюсерами проекта. В этом сезоне к главным героиням также присоединится обладательница трех премий «Оскар» Мэрил Стрип в роли матери Перри Райта, которого играет Александр Скарсгард. К своим ролям во втором сезоне также вернутся Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Лора Дерн.
Сценарий к первым семи эпизодам написал шоураннер проекта Дэвид Э. Келли, а вместо режиссера первого сезона Жан-Марка Валле, за постановку на этот раз будет отвечать Андреа Арнольд.
«Большая маленькая ложь» — мини-сериал HBO, основанный на одноименном романе Лиан Мориарти. Первый сезон сериала получил восемь премий «Эмми», и канал начать разработку второго сезона, несмотря на закрытый финал.
Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 5 Апр 2018 в 11:00 PDT
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