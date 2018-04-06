Виктор Гинзбург: «Всеми нами управляют „вампиры“

GEO Виктор , чем вас так привлекают произведения Пелевина?

Виктор Гинзбург Образ мышления и истории, которые рассказывает Пелевин, мне очень близки. Интересна не только сатира или, скажем, галлюциногенные опыты, но и глубина философской мысли. Пелевин глобально смотрит на мир и на процессы, которые в нем происходят.

Вы родились в Москве, но в пятнадцать лет пере­ехали в США. После советского детства получили нью­йоркское образование. Как это отразилось в работе над фильмами по романам Пелевина?

Нью-йоркская киношкола отличается от прочих так же, как различаются слова «фильммейкер» и «режиссер». Она учит тотальному процессу создания кино, даже если вы снимаете его в одиночку. Специфика тамошнего образования в том, что во время обучения вы осваиваете целый ряд кинопрофессий: работу с актерами, профессию оператора, монтажера. Это так называемое партизанское кино, которое снимается нетривиальным творческим путем.

Таковы были все фильмы раннего Скорсезе, Кассаветиса… Они тайно снимали картинки из реальной жизни улиц Нью-Йорка, используя ручные камеры.

Я тоже частенько использую этот творческий метод. Весь «Generation П» — чистой воды партизанское кино.

Новый фильм получился больше российским или американским?

Конечно, это в первую очередь русское кино и московская история, однако мне кажется, она будет интересна миру.

Американец здесь только я — режиссер Виктор Гинзбург.

Романы Пелевина очень сложно визуализировать, а вы после работы над «Generation П» взялись за «Empire V». Вам удалось вскрыть код Пелевина?

Код Пелевина потому и код, что это бесконечная головоломка. И я с азартом и удовольствием ее решаю. Так что я, можно сказать, в процессе. «Generation П» был первым этапом, а вообще я хочу снять трилогию.

И какой следующий роман Пелевина вы экранизируете?

Эдуарда Лимонова. «S. N. U. F. F.». Это антиутопия, которая станет завершающей частью трилогии. Мне так же интересны книги Уильяма Гибсона

Почему вы снимаете в России? Потому что Россия — самое загадочное и удивительное место на планете, и еще это моя родина.

Вами тоже управляют вампиры? Всеми нами управляют «вампиры». Как видите, я снимаю вампирское кино, развиваю их мифологию (смеется).

Главное для человека — понять это и обрести свободу.

Возвращаясь к жизни на две страны: где вы чувствуете себя дома? Нигде и везде. Мне комфортно в любой точке мира. Дом внутри меня. Я ношу его с собой, как улитка.

Какие ваши главные ценности? Свобода и независимость.

В 2011 году Гинзбург снял «Generation П», а в будущем году в прокат выйдет «Ампир V» — фильм о вампирах, гламуре и дискурсе и о том, кто нами управляет.