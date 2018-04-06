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Тимур Бекмамбетов проведет серию мастер-классов
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Тимур Бекмамбетов проведет серию мастер-классов 

Журнал ОК! 1 час назад
11 апреля в 19:00 Тимур Бекмамбетов проведет серию мастер-классов «Медиалаборатории Яндекс. Такси». В рамках лекции, которая получила название «Screen Life. Как написать сценарий о жизни на экранах», режиссер и продюсер поделится собственным опытом создания «десктоп-фильмов».
Победители открытого конкурса Медиалаборатории получат возможность снять кино по своим сценариям вместе с кураторами проекта — ведущими российскими продюсерами: Артемом Васильевым, Анной Каминской, Ильей Стюартом, Сергеем Яхонтовым и Тимуром Бекмамбетовым. Подробные условия конкурса доступны на сайте Медиалаборатории.
Тимур Бекмамбетов
Напомним, что «Медиалаборатория Яндекс. Такси» помогает юным режиссерам заявить о себе. Первым проектом платформы стал Medialab. В рамках этого проекта пять начинающих режиссеров сняли короткометражные фильмы и показали их общественности.
Мастер-класс Тимура Бекмамбетова пройдет по адресу: метро Парк Культуры, улица Льва Толстого, 16.
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