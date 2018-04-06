Тимур Бекмамбетов проведет серию мастер-классов

11 апреля в 19:00 Тимур Бекмамбетов проведет серию мастер-классов «Медиалаборатории Яндекс. Такси». В рамках лекции, которая получила название «Screen Life. Как написать сценарий о жизни на экранах», режиссер и продюсер поделится собственным опытом создания «десктоп-фильмов».

Тимур Бекмамбетов

Напомним, что «Медиалаборатория Яндекс. Такси» помогает юным режиссерам заявить о себе. Первым проектом платформы стал Medialab. В рамках этого проекта пять начинающих режиссеров сняли короткометражные фильмы и показали их общественности.

Мастер-класс Тимура Бекмамбетова пройдет по адресу: метро Парк Культуры, улица Льва Толстого, 16.