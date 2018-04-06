Джоан Коллинз в «Американской истории ужасов» 

84-летняя актриса Джоан Коллинз, известная по роли в сериале «Династия», может сняться в новом сезоне «Американская история ужасов». На данный момент, Райан Мерфи ведет переговоры с актрисой. Какую роль создатель сериала предлагает Коллинз пока не сообщается.
Райан Мерфи также отметил, что он хотел бы увидеть в новом сезоне Анжелику Хьюстон, сыгравшую Мортишу Аддамс в фильмах «Семейка Аддамс» и «Семейные ценности Аддамсов». В сериал также вернутся Эван Питерс, Кэти Бейтс и Сара Полсон.
По сюжету пока известно только то, что восьмой сезон будет посвящен постапокалиптическому будущему. Действие развернется в 2032 году в штате Аризона.
Ожидается, что премьера восьмого сезона сериала «Американская история ужасов» состоится осенью 2018 года.