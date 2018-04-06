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Машков прекрасно знает, что такое «Табакерка», заявила актриса Чиповская
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Машков прекрасно знает, что такое «Табакерка», заявила актриса Чиповская 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Новый худрук театра Олега Табакова Владимир Машков прекрасно знает, что такое «Табакерка», сказала в эфире программы «Вести» телеканала «Россия 24» актриса Анна Чиповская.
"Это человек, которого мы прекрасно знаем и который прекрасно знает, что такое «Табакерка», столько лет проработать в этом театре…. ", — подчеркнула она.
Владимир Машков был представлен заместителем мэра Леонидом Печатниковым и руководителем департамента культуры Москвы Александром Кибовским в качестве нового художественного руководителя театра 6 апреля.
Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова). «Табакерка» для него — родной театр. Здесь он поставил три спектакля: «Звездный час по местному времени», «Бумбараш» с Мироновым в главной роли и «Смертельный номер». Он снял два фильма: «Сирота Казанская» и «Папа». Машков снялся более чем в 60 картинах у самых известных режиссеров. Он лауреат премии «Ника», «Золотой Орел», «ТЭФИ».
Народный артист СССР Олег Табаков, возглавлявший МХТ и «Табакерку», скончался 12 марта на 83-м году жизни.
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