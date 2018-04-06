Машков прекрасно знает, что такое «Табакерка», заявила актриса Чиповская

"Это человек, которого мы прекрасно знаем и который прекрасно знает, что такое «Табакерка», столько лет проработать в этом театре…. ", — подчеркнула она.

Владимир Машков был представлен заместителем мэра Леонидом Печатниковым и руководителем департамента культуры Москвы Александром Кибовским в качестве нового художественного руководителя театра 6 апреля.

Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова). «Табакерка» для него — родной театр. Здесь он поставил три спектакля: «Звездный час по местному времени», «Бумбараш» с Мироновым в главной роли и «Смертельный номер». Он снял два фильма: «Сирота Казанская» и «Папа». Машков снялся более чем в 60 картинах у самых известных режиссеров. Он лауреат премии «Ника», «Золотой Орел», «ТЭФИ».

Народный артист СССР Олег Табаков, возглавлявший МХТ и «Табакерку», скончался 12 марта на 83-м году жизни.