Первый кадр из новой экранизации «Войны миров»

Канал BBC one представил первый кадр своего трехсерийного проекта «Война миров» по мотивам культового романа Герберта Уэллса . Съемки фильма проходят в Ливерпуле.

Действие мини-сериала развернется в 1900 году в Викторианской Англии. В центре сюжета окажется влюбленная пара из разных сословий, бросившая вызов общественности. Их роман развивается на фоне инопланетного вторжения.

Главные роли в научно-фантастической мелодраме исполнят Рейф Сполл («Хороший год», «Один день») и Элинор Томлинсон («Джек — покоритель великанов»). Также в сериале Крэйга Виверойса сыграют Роберт Карлайл («Однажды в сказке») и Руперт Грейвз («Шерлок»).

Когда состоится премьера «Войны миров», пока не сообщается.