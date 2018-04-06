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Первый кадр из новой экранизации «Войны миров»
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Первый кадр из новой экранизации «Войны миров» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Канал BBC one представил первый кадр своего трехсерийного проекта «Война миров» по мотивам культового романа Герберта Уэллса. Съемки фильма проходят в Ливерпуле.
Действие мини-сериала развернется в 1900 году в Викторианской Англии. В центре сюжета окажется влюбленная пара из разных сословий, бросившая вызов общественности. Их роман развивается на фоне инопланетного вторжения.
Главные роли в научно-фантастической мелодраме исполнят Рейф Сполл («Хороший год», «Один день») и Элинор Томлинсон («Джек — покоритель великанов»). Также в сериале Крэйга Виверойса сыграют Роберт Карлайл («Однажды в сказке») и Руперт Грейвз («Шерлок»).
Когда состоится премьера «Войны миров», пока не сообщается.
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