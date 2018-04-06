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Джейк Джилленхол сыграет главную роль в триллере «Добро пожаловать в Вену»
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Джейк Джилленхол сыграет главную роль в триллере «Добро пожаловать в Вену» 

Киноафиша 54 минуты назад
Фото: Киноафиша
Актер также выступит продюсером фильма кинокомпании Focus Features. Режиссерское кресло проекта пока вакантно.
В основу сценария триллера «Добро пожаловать в Вену» лег остросюжетный роман Кевина Уигналла «Умереть в Вене». Книга появится на прилавках магазинов в июне.
Джейку Джилленхолу предстоит сыграть надзирателя по найму Фредди Макина, который живет и работает в Вене. В течение нескольких лет он наблюдает за однообразной и довольно скучной жизнью китайского ученого. Однажды у себя дома Фредди застает незнакомца, пытающегося вскрыть его дверь. Грабитель убегает, но через несколько дней возвращается и пытается убить Фредди. Фредди удается сбежать. Теперь ему предстоит выяснить, кто стоит за киллером.
К слову, это не первый роман Уигналла, ставший экранизацией. В прошлом году вышел триллер «Время псов», основанный на книге «For The Dogs».
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