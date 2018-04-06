Джейк Джилленхол сыграет главную роль в триллере «Добро пожаловать в Вену»

Актер также выступит продюсером фильма кинокомпании Focus Features. Режиссерское кресло проекта пока вакантно.

В основу сценария триллера «Добро пожаловать в Вену» лег остросюжетный роман Кевина Уигналла «Умереть в Вене». Книга появится на прилавках магазинов в июне.

Джейку Джилленхолу предстоит сыграть надзирателя по найму Фредди Макина, который живет и работает в Вене. В течение нескольких лет он наблюдает за однообразной и довольно скучной жизнью китайского ученого. Однажды у себя дома Фредди застает незнакомца, пытающегося вскрыть его дверь. Грабитель убегает, но через несколько дней возвращается и пытается убить Фредди. Фредди удается сбежать. Теперь ему предстоит выяснить, кто стоит за киллером.

К слову, это не первый роман Уигналла, ставший экранизацией. В прошлом году вышел триллер «Время псов», основанный на книге «For The Dogs».