Актер Данила Козловский объяснил, почему болеет за «Краснодар» 

Актер и режиссер Данила Козловский признался, что болеет за «Краснодар», голы которого в ворота «Спартака» он активно праздновал на краснодарском стадионе в матче прошлого сезона чемпионата России, завершившемся вничью — 2:2.
«Спартак» — это великий российский клуб. Уважаю его, знаю лично нескольких ребят оттуда — Сашу Самедова, вице-президента Наиля Измайлова. А то, как они выиграли чемпионство — невероятный спектакль и масса эмоций. Всегда переживаю за них в еврокубках. Просто в России я болельщик «Краснодара».
Тут несколько факторов. Во-первых, целый месяц я снимал по ночам на арене в Краснодаре. Прожил там целую жизнь — это сказалось. Плюс лично познакомился с Сергеем Галицким и увидел, какой клуб он построил. Мне стали близки его мировоззрение и философия команды. Самое главное — человек создал детскую академию, клуб, за который болеют тысячи, построил стадион, на котором всегда аншлаг. «Краснодар» и многое, что с ним связано, произвело на меня сильное впечатление», — цитирует Козловского.