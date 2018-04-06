Страшнее, чем в тюрьме: Трейлер хоррора «Логово монстра» 

Вышел дублированный трейлер остросюжетного фильма Дина Девлина «Логово монстра».
Звезда сериала «Плохие» Роберт Шиэн сыграл мелкого преступника по имени Шон, который грабит дома богачей. В один из таких налетов он натыкается на девушку, закованную в цепи. Он обещает спасти пленницу и заявляет в полицию на владельца особняка — влиятельного бизнесмена (Дэвид Теннант). Но благородный поступок выливается в смертельную опасность для Шона, ведь теперь следующей жертвой монстра станет он.
Российская премьера «Логова монстра» состоится 19 апреля.