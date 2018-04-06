Данила Козловский покажет нижегородцам, как правильно играть в футбол 

Звезда театра и кино Данила Козловский едет в Нижний Новгород. В нашем городе известный актёр представил фильм «Тренер».
В новой картине Данила Козловский одновременно выступает в качестве продюсера, режиссера, сценариста и исполнителя главной роли — Юрия Столешникова.
«Нападающий сборной России Юрий Столешников совершает ошибку в товарищеском матче со сборной Румынии — не забивает пенальти, и сборная проигрывает со счётом 0:1. Разгорается скандал, в результате которого Юрий завершает карьеру игрока и уезжает в маленький город, где принимает предложение начать тренерскую работу в местном футбольном клубе «Метеор». Будучи тренером «Метеора», Столешникову предстоит вновь поверить в себя», — отмечено в анонсе картины.
16 апреля в ТРК «НЕБО» состоится творческая встреча с Данилой Козловским и показ его фильма «Тренер».
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