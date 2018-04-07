Данила Козловский в центре скандала. Что не так с трейлером «Тренера»?

Совсем скоро, 19 апреля, на экраны выйдет фильм Данилы Козловского (32) «Тренер», режиссерский дебют актера. Это история бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова , который в товарищеском матче со сборной Румынии не смог забить пенальти, со скандалом покинул команду и стал тренером провинциального футбольного клуба «Метеор».

Козловский не только выступил в качестве режиссера, но и сыграл в проекте главную роль.

И вот, на днях Данила дал большое интервью порталу Sports.ru , в котором рассказал о новой картине и первой реакции на нее. Оказалось, что Козловский столкнулся с критикой в свой адрес после выхода трейлера картины. «Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал. Я показывал ролик в Европе, в „Челси“, в Лондоне, в Ирландии, в Штатах. Там все округляют глаза: „Мать твою! Это кто сделал? Наши?“ — „Нет, наши, русские“. А в России, с*а, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: „Ну что у вас за жизнь-то такая х**овая, что в вас столько злобы. И главное, какие все смелые“, — заявил актер.

https://youtu.be/TCq_Adg4nmw

Именно этот комментарий многие читатели посчитали неуместным. В Сети разгорелся самый настоящий скандал: кто-то согласен с Данилой, а кто-то считает, что он перегнул палку в своем высказывании.

Козловского, например, уже поддержал режиссер Алексей Учитель (66). „Он правильно отзывается. Потому что он говорил не о зрителях. Он говорит о тех, как я считаю, довольно беспочвенных заявлениях людей, непонимающих, что такое киноиндустрия“, — заявил Алексей.

Также на защиту Данилы встал депутат Иван Сухарев (39). Он расценил это как эмоциональный ответ на критику. „Я не знаю ситуацию, какими словами его оскорбили, но он актёр эмоциональный. Но, во всяком случае, он живёт в России и на кого-то, может быть, обиделся“, — считает депутат.

А ты пойдёшь в кино?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/danila-kozlovskij-v-tsentre-skandala-chto-ne-tak-s-trejlerom-trenera/