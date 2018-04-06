Спилберг экранизирует «Талисман» Стивена Кинга

Права на экранизацию принадлежат студии Universal. Режиссер надеется, что фильм выйдет в прокат в течение двух лет.

Роман рассказывает о 12-летнем Джеке Сойере, который путешествует вместе со своей матерью, бывшей актрисой, по стране. Они вынуждены постоянно менять место жительства, так как их преследует враг, требующий, что мать Джека подписала некоторые бумаги.

Джек узнает, что существует параллельная вселенная, называемая Долинами, где у многих людей, в том числе и у его материт есть двойник. Там двойник его матери — королева Долин. Однако у их врага тоже есть двойник, так что и в Долинах они не могут быть в безопасности. Джеку необходима найти загадочный талисман, чтобы спасти свою умирающую мать в обоих мирах.

Спилберг признался, что уже хотел сделать экранизацию романа совместно с телеканалом TNT, но тогда телевидение было не готово к такому проекту.