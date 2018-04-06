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Данила Козловский приедет в Нижний Новгород
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Данила Козловский приедет в Нижний Новгород 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Известный российский актер Данила Козловский приедет в Нижний Новгород 16 апреля. Об этом сообщается в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» ТРК «Небо».
Творческая встреча с Данилой Козловским состоится на предпремьерном показе фильма «Тренер», в котором он выступил в роли режиссера и актера. Эксклюзивный показ начнется в 19.30 в кинотеатре «Империя Грез» в ТРК «Небо».
Отметим, Данила Козловский запомнился зрителям по таким известным кинолентам, как «ДУХless», «Экипаж», «Викинг», «Легенда № 17» и многим другим.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова станет героиней женской версии «Холостяка».
Фото: globalsib.com
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