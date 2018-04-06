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Мы не специально: Трейлер комедии «Аферисты поневоле»
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Мы не специально: Трейлер комедии «Аферисты поневоле» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
В сети появился трейлер криминальной комедии «Аферисты поневоле» с целой плеядой голливудских звезд.
Ума Турман сыграла азартную британку Харриет, задолжавшую крупную сумму жестокому мафиози (Мэгги Кью). Вместе с мужем Питером (Тим Ротт) женщина сбегает в Лос-Анджелес, чтобы заработать деньги и рассчитаться с головорезами. Пара авантюристов не придумывает ничего лучше, как украсть драгоценности у бывшей любовницы мужа и начать безбедную жизнь с чистого листа.
В картине Джеймса Окли («Дьявол, которого ты знаешь») также снялись Элис Ив, София Вергара, Стивен Фрай, Криспин Гловер и Паркер Поузи.
В российский прокат «Аферисты поневоле» выйдут 14 июня.
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