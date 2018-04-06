8 новых фантастических фильмов, которые вы могли пропустить 

8 новых фантастических фильмов, которые вы могли пропуститьСегодняшняя подборка посвящена исключительно фантастике. Научной, фантазийной, умной. Где-то режиссеры демонстрируют свое воображение с помощью компьютерных технологий, где-то доносят свои идеи с помощью сложных аллегорий, где-то с помощью диалогов. Собрали разноплановые фильмы. Исключительно новые.
1. ДругаяЖизнь
OtherLife, 2017
Жанр: фантастика, драма
Режиссер: Бен С. Лукас
Актеры: Джессика Де Гау, Томас Кокерел, Шалом Брюн-Фрэнклин, Т. Дж. Пауэр
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.3 / 6.3 Австралийский фильм о революционном препарате, расширяющем возможности человеческого мозга и памяти. Для тех, кому нравятся «Ванильное небо», «Интерстеллар» и другие рассуждения режиссеров о наших скрытых способностях. Моральная составляющая и неожиданный поворот сюжета идут в комплекте с малым бюджетом и скромным 1,5-часовым хронометражом.
2. Аннигиляция
Annihilation, 2018
Жанр: фантастика, драма
Режиссер: Алекс Гарленд
Актеры: Натали Портман, Бенедикт Вонг, Соноя Мидзуно, Дэвид Гяси
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.7 / 7.1 Качественная фантастика, которая неожиданно была продана компанией Paramount стриминговому сервису Netflix. Боссам голливудской студии фильм показался слишком сложным и умным для массового зрителя, и мировую премьеру, к сожалению, отменили. В режиссёрском кресле британец Алекс Гарленд, автор сценария к абсолютно разноплановым фильмам («Пляж», «28 дней спустя», «Пекло»), совместил медлительную бесспорно красивую и жуткую научно-фантастическую драму со сложной философией. Дикая концовка, наверняка, вызовет у зрителя вопросы. Пронзительное кино не для всех.
3. Чудо-ребёнок
Prodigy, 2017
Жанр: фантастика, драма
Режиссер: Алекс Хофи, Брайан Видал
Актеры: Ричард Нил, Саванна Лилз, Джолин Андерсен, Эмилио Паламе
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 5.9 / 7.7 Необычный разговорный фильм про девочку, обладающую пугающими взрослых способностями. Очередная демонстрация, что идея и сценарий — самые важнейшие компоненты в кино. При бюджете всего в 50 тыс. долларов этот фильм умело нагнетает напряжение и развивает взаимоотношения между главными героями. Не ждите экшена и множество спецэффектов, фильм о другом. Кино «не про летающие тарелки».
4. Рубеж
2018
Жанр: фантастика, приключения, военный
Режиссер: Дмитрий Тюрин
Возрастной рейтинг: 12+
Рейтинг КиноПоиска: 6.0 Интересная идея смешения фантастики и истории Великой Отечественной войны. Павел Прилучный продолжает играть Павла Прилучного. Циничного и эгоистичного, который постепенно трансформируется. Сценарист пробует совместить разные жанры и заложить семена морали в крепкую интересную историю. Мастера спецэффектов просто стараются. Получилось неидеально, но достойно. Для тех, кому понравился фильм «Мы из будущего».
5. Джуманджи: Зов джунглей
Jumanji: Welcome to the Jungle, 2017
Жанр: фантастика, приключения, комедия
Режиссер: Джейк Кэздан
Актеры: Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк, Карен Гиллан
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.9 / 7.0 Лёгкая развлекательная фантастика. Про ремейк можно сказать коротко — он умело балансирует между молодежной приключенческой лентой и диким самопародийным угаром. На нашем сайте можно прочитать обзор этого фильма.
6. Валериан и город тысячи планет
Valerian and the City of a Thousand Planets, 2017
Жанр: фантастика, приключения
Режиссер: Люк Бессон
Актеры: Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Клайв Оуэн, Рианна, Итан Хоук
Возрастной рейтинг: 12+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.7 / 6.5 Новая фантастическая вселенная от Люка Бессона для всех поклонников «Пятого Элемента». Богатый (практически необъятный) мир, качественная детализация и до безобразия простой сюжет с привкусом роуд-муви. Забавный развлекательный фильм, перед просмотром которого нужно знать, что он является комикс-экранизацией. Со всеми вытекающими.
7. Дом странных детей Мисс Перегрин
Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, 2016
Жанр: фантастика, фэнтези, семейный
Режиссер: Тим Бёртон
Актеры: Ева Грин, Эйса Баттерфилд, Сэмюэл Л. Джексон, Джуди Денч, Руперт Эверетт
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.8 / 6.7 Ещё одна авторское кино в нашей сегодняшней подборке. Узнаваемый почерк Тима Бертона: атмосфера волшебства, монстры, удивительные герои. Сказочная история сможет удивить непредсказуемостью, интересной подачей материала и рассуждениями о ценности семьи. Ева Грин как всегда великолепна.
8. Форма воды
The Shape of Water, 2017
Жанр: фантастика, драма, фэнтези
Режиссер: Гильермо дель Торо
Актеры: Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.0 / 7.5 Главный триумфатор премии «Оскар-2018», который взял сразу нескольких статуэток: Лучший фильм, Лучший режиссёр, Лучший саундтрек, Лучшая работа художника-постановщика. Красивый (для любителей всех оттенков зелёного) и безумно атмосферный. С простой до банальности историей про «рыбу». Аллегория в чистом виде. Все как любят «академики». Кстати, я единственный, кто считает, что немного трансформированный морской персонаж приплыл к нам прямиком из фильма «Хеллбой II: Золотая армия»?