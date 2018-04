8 новых фантастических фильмов, которые вы могли пропустить

8 новых фантастических фильмов, которые вы могли пропуститьСегодняшняя подборка посвящена исключительно фантастике. Научной, фантазийной, умной. Где-то режиссеры демонстрируют свое воображение с помощью компьютерных технологий, где-то доносят свои идеи с помощью сложных аллегорий, где-то с помощью диалогов. Собрали разноплановые фильмы. Исключительно новые.

1. ДругаяЖизнь

OtherLife, 2017

Жанр: фантастика, драма

Режиссер: Бен С. Лукас

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.3 / 6.3 Австралийский фильм о революционном препарате, расширяющем возможности человеческого мозга и памяти. Для тех, кому нравятся «Ванильное небо», «Интерстеллар» и другие рассуждения режиссеров о наших скрытых способностях. Моральная составляющая и неожиданный поворот сюжета идут в комплекте с малым бюджетом и скромным 1,5-часовым хронометражом.

2. Аннигиляция

Annihilation, 2018

Жанр: фантастика, драма

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.7 / 7.1 Качественная фантастика, которая неожиданно была продана компанией Paramount стриминговому сервису Netflix . Боссам голливудской студии фильм показался слишком сложным и умным для массового зрителя, и мировую премьеру, к сожалению, отменили. В режиссёрском кресле британец Алекс Гарленд, автор сценария к абсолютно разноплановым фильмам («Пляж», «28 дней спустя», «Пекло»), совместил медлительную бесспорно красивую и жуткую научно-фантастическую драму со сложной философией. Дикая концовка, наверняка, вызовет у зрителя вопросы. Пронзительное кино не для всех.

3. Чудо-ребёнок

Prodigy, 2017

Жанр: фантастика, драма

Режиссер: Алекс Хофи, Брайан Видал

Актеры: Ричард Нил , Саванна Лилз, Джолин Андерсен, Эмилио Паламе

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 5.9 / 7.7 Необычный разговорный фильм про девочку, обладающую пугающими взрослых способностями. Очередная демонстрация, что идея и сценарий — самые важнейшие компоненты в кино. При бюджете всего в 50 тыс. долларов этот фильм умело нагнетает напряжение и развивает взаимоотношения между главными героями. Не ждите экшена и множество спецэффектов, фильм о другом. Кино «не про летающие тарелки».

4. Рубеж

2018

Жанр: фантастика, приключения, военный

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг КиноПоиска: 6.0 Интересная идея смешения фантастики и истории Великой Отечественной войны. Павел Прилучный продолжает играть Павла Прилучного. Циничного и эгоистичного, который постепенно трансформируется. Сценарист пробует совместить разные жанры и заложить семена морали в крепкую интересную историю. Мастера спецэффектов просто стараются. Получилось неидеально, но достойно. Для тех, кому понравился фильм «Мы из будущего».

5. Джуманджи: Зов джунглей

Jumanji: Welcome to the Jungle, 2017

Жанр: фантастика, приключения, комедия

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.9 / 7.0 Лёгкая развлекательная фантастика. Про ремейк можно сказать коротко — он умело балансирует между молодежной приключенческой лентой и диким самопародийным угаром. На нашем сайте можно прочитать обзор этого фильма.

6. Валериан и город тысячи планет

Valerian and the City of a Thousand Planets, 2017

Жанр: фантастика, приключения

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.7 / 6.5 Новая фантастическая вселенная от Люка Бессона для всех поклонников «Пятого Элемента». Богатый (практически необъятный) мир, качественная детализация и до безобразия простой сюжет с привкусом роуд-муви. Забавный развлекательный фильм, перед просмотром которого нужно знать, что он является комикс-экранизацией. Со всеми вытекающими.

7. Дом странных детей Мисс Перегрин

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, 2016

Жанр: фантастика, фэнтези, семейный

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.8 / 6.7 Ещё одна авторское кино в нашей сегодняшней подборке. Узнаваемый почерк Тима Бертона: атмосфера волшебства, монстры, удивительные герои. Сказочная история сможет удивить непредсказуемостью, интересной подачей материала и рассуждениями о ценности семьи. Ева Грин как всегда великолепна.

8. Форма воды

The Shape of Water, 2017

Жанр: фантастика, драма, фэнтези

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.0 / 7.5 Главный триумфатор премии «Оскар-2018», который взял сразу нескольких статуэток: Лучший фильм, Лучший режиссёр, Лучший саундтрек, Лучшая работа художника-постановщика. Красивый (для любителей всех оттенков зелёного) и безумно атмосферный. С простой до банальности историей про «рыбу». Аллегория в чистом виде. Все как любят «академики». Кстати, я единственный, кто считает, что немного трансформированный морской персонаж приплыл к нам прямиком из фильма «Хеллбой II: Золотая армия»?