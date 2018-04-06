Сергей Безруков (Sergey Bezrukov) 

Детство и юность Сергей Безруков родился в семье актера Виталия Безрукова и домохозяйки Натальи Безруковой. С самого раннего детства он часто бывал на работе у отца и хотел пойти по его стопам. После школы был зачислен в Школу-студию МХАТ, в мастерскую Олега Табакова. Окончив ее, начал служить в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова. Карьера Впервые в кино Безруков появился, снявшись в эпизодической роли в фильме «Похороны Сталина». Спустя четыре года после этого, начал работу в программе «Куклы», где озвучивал сразу 12 героев, среди которых были Владимир Жириновский и Борис Ельцин. После этого фильмография актера пополнилась такими фильмами, как «Ноктюрн для барабана и мотоцикла», «Китайскiй сервизъ», «Вместо меня», «Бледнолицый лжец», «Азазель» и другими. Настоящая слава пришла к Сергею после съемок в легендарном сериале «Бригада», где он исполнил одну из самых ярких ролей за всю карьеру — Саши Белого. После этого на Безрукова буквально посыпались предложения. Он сыграл в сериале «Участок», фильмах «Город без солнца», «Поцелуй бабочки», а также исполнил роль Иешуа в «Мастере и Маргарите», Сергея Есенина в «Есенин», Александра Пушкина в «Пушкин: Последняя дуэль». В 2007 году Сергея пригласили сняться в продолжении фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» — «Ирония судьбы. Продолжение», где его партнерами по съемочной площадке стали Константин Хабенский и Елизавета Боярская. В этом же составе актеры снялись в картине «Адмирал». В 2010 году Безруков основал свой антрепризный театр «Театр Сергея Безрукова», а также стал членом Патриаршего совета по культуре Московского патриархата Русской православной церкви. Спустя три года он занял место художественного руководителя Московского областного дома искусств «Кузьминки» и основал Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. В 2014 года его назначили художественным руководителем Московского губернского драматического театра, а еще через два года Безруков основал кинокомпанию имени себя. Личная жизнь В 1999 году, во время съемок фильма «Китайскiй сервизъ» Сергей познакомился с Ириной Ливановой. Спустя год пара поженилась, а Ирина взяла фамилию мужа, став Ириной Безруковой. В 2012 году общественности стало известно, что у звездной четы родились двойняшки: мальчик и девочка. Как сообщали СМИ, малышей вносила другая женщина. В 2015 году пара развелась. В 2016 году Безруков женился во второй раз. Его избранницей стала режиссер Анна Матисон. В том же году у супругов родилась дочь Мария. Фильмография Троцкий (мини-сериал, 2017) Мифы (2017) Храни меня, мой талисман (видео, 2016) Охота на дьявола (сериал, 2016 — …) Таинственная страсть (сериал, 2016) После тебя (2016) Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение (2016) Временно недоступен (сериал, 2015) Млечный путь (2015) Война и мифы (мини-сериал, 2014) Александр Вампилов. Чулимск навсегда (ТВ, 2013) Прошлым летом в Чулимске (2013) Матч (мини-сериал, 2012) Высоцкий. Четыре часа настоящей жизни (мини-сериал, 2012) Золото (2012) Джентльмены, удачи! (2012) 1812: Уланская баллада (2012) Мамы (2012) Черные волки (сериал, 2011) Матч (2011) Ёлки 2 (2011) Высоцкий. Спасибо, что живой (2011) Реальная сказка (2011) Смерть в пенсне, или Наш Чехов (2010) Адмиралъ (сериал, 2009) Каникулы строгого режима (2009) Тарас Бульба (2009) В июне 1941 (мини-сериал, 2008) Про Федота-стрельца, удалого молодца (2008) Адмиралъ (2008) Одна любовь души моей (сериал, 2007) Ирония судьбы. Продолжение (2007) Псих (2006) Пушкин: Последняя дуэль (2006) Поцелуй бабочки (2006) Бой с тенью (мини-сериал, 2005) Есенин (сериал, 2005) Мастер и Маргарита (мини-сериал, 2005) Бой с тенью (2005) Город без солнца (2005) Московская сага (сериал, 2004) Князь Владимир (2004) Жизнь одна (2003) Участок (сериал, 2003) Ключ от спальни (2003) Если невеста ведьма (мини-сериал, 2002) Александр Пушкин (2002) Бригада (мини-сериал, 2002) Маска и душа (ТВ, 2002) Азазель (ТВ, 2002) Бледнолицый лжец (2001) Саломея (сериал, 2001) Любовь.ru (сериал, 2001) Вместо меня (2000) Черная комната (сериал, 2000) Развязка Петербургских тайн (сериал, 1999) Китайскiй сервизъ (1999) Незнакомое оружие, или Крестоносец-2 (1998) На бойком месте (1998) Брегет (ТВ, 1997) Старые песни о главном 3 (ТВ, 1997) Крестоносец (1995) Ноктюрн для барабана и мотоцикла (1994) Куклы (сериал, 1994 — 2002) Умирает душа (ТВ, 1993) Похороны Сталина (1990)