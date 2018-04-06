Элен, ребята! 25 главных красавиц из сериалов всех времен (Часть 1)

Элен Ролле, Вера Фишер и ещё 11 красавиц из популярных сериалов: что с ними стало?

Элен Ролле (50)

Элен Ролле утвердили на роль в сериале, когда ей было уже 26. После закрытия оригинального проекта в 1994 году актриса отказалась играть в продолжении и решила посвятить себя музыке. В конце 90-х Ролле выпустила несколько альбомов, не ставших популярными. Тем не менее Элен не бросила заниматься музыкой и продолжает записываться.

Актриса не замужем. В 2013-м году она усыновила близнецов из Эфиопии и сейчас активно занимается их воспитанием.

Кати Андриё (47)

Актриса Кати Андриё после звездной роли решила сменить профессию и стала сниматься для рекламных роликов и глянцевых журналов. Через несколько лет после проекта Кати вышла замуж за своего «сериального» бойфренда Давида Пру (Этьен). В браке у них родилось двое детей — мальчик и девочка. К сожалению, союз распался.

Сегодня Андриё состоит во втором официальном браке с французским адвокатом.

Рошель Редфилд (54)

После «Элен и ребята» Рошель, сыгравшая сумасбродную американку Джоанну, проснулась знаменитой. Актриса ушла из сериала после третьего сезона, объяснив это тем, что устала быть заложницей одной роли.

Через несколько лет она снова вернулась на телевидение в качестве ведущей. Параллельно Рошель снимается в короткометражных фильмах и воспитывает четверых детей: дочь Остин, сыновей Кэмерона, Айзека и Логана.

Лали Меньян (49)

До «Элен и ребята» Лали работала моделью. Съемки в сериале стали для нее успешным телевизионным дебютом. После проекта Меньян продолжила сниматься в рекламе, стала соведущей Патрика Пюидеба в утренней программе на канале IDF1 Matin, сыграла в сериале «Пылающая бухта» и даже вышла на театральную сцену в постановке «Дамы с камелиями».

Сегодня Лали воспитывает двух сыновей от разных браков и продолжает строить карьеру на телевидении.

Лора Гибер (49)

Лора сыграла в сериале Бенедикт. В сериал девушка попала случайно — до проекта она работала декоратором-постановщиком. Однако медийность пришлась Гибер не по душе — сыграв «звездную» роль, Лора ушла с телевидения и стала заниматься любимым делом — рисованием.

Сейчас она преуспевающий художник. Гибер счастлива в браке и воспитывает двух дочерей.

«Зачарованные»

Роль Фиби Холливелл Милано получила в 25. После «Зачарованных» она попала в сериал «Любовницы», но была вынуждена покинуть его из-за беременности. В одном из интервью Алисса призналась, что семья для нее на первом месте.

Милано состоит в браке со спортивным агентом Дэвидом Баглиари и воспитывает двоих детей: сына и дочь.

В сериале Роуз сыграла третью из сестер-волшебниц — Пейдж Мэтьюс. До «Зачарованных» бунтарка снималась в альтернативном кино, поэтому ее участие в проекте стало для многих сюрпризом.

В 2007 году актриса попала в серьезную автомобильную аварию и перенесла несколько пластических операций — ее внешность изменилась до неузнаваемости.

Но это не повлияло на ее карьеру. Восстановившись, Роуз снялась в «Конан-варвар», « Мачете», «Бульвар Страха», «Сердце-обличитель». Со временем Роуз отошла от съемок, отдав предпочтение режиссуре.

С 2013 года актриса замужем за художником Дэйви Дитейлом.

Роль Пайпер Холливелл, обладающей способностью останавливать время, принесла Холли не только мировую славу, но и позволила наладить личную жизнь. На съемках она закрутила роман с основателем проекта Дэвидом Дохно, от которого актриса родила троих сыновей.

В 2011 году пара распалась. Сейчас актриса встречается с солистом группы Radical Something Джошем Коктейлем.

«Твин Пикс»

Шерил Ли, сыгравшая убитую загадочным образом Лору Палмер , стали узнавать на улицах после первой серии «Твин Пикс», вышедшей 8 апреля 1990 года. Когда сериал закончился, она снялась в драме «Пятый из четверки» о начале творческого пути группы Beatles, где сыграла стилиста Астрид Кирхгерр, и вышла на сцену с Аль Пачино в постановке «Саломея».

Шерил замужем за музыкантом Джессом Даймондом и воспитывает сына.

«Семейные узы»

Вера Фишер (65)

Много лет назад Фишер начала карьеру модели, но быстро сменила дефиле по подиуму на съемки в фильмах. В 1988 году она родила сына и окончательно ушла из модельного бизнеса.

С начала 90-х актриса сыграла 15 главных ролей. Она до сих пор появляется на телеэкране и кинофестивалях. Правда, все реже и реже.

«Богатые тоже плачут»

Кастро — одна из самых популярных актрис, снимавшихся в мексиканских сериалах в конце 80-х. Самая звездная роль — служанки Марианны в «мыльной» опере «Богатые тоже плачут».

У себя на родине Кастро известна не только как актриса, но и как телеведущая, исполнительница (саундтрек в сериале «Дикая роза» исполняет именно она). Вероника до сих пор продолжает заниматься любимым делом.

Личная жизнь у любимицы миллионов не сложилась — актриса ни разу не была замужем, хотя имеет двух сыновей. К сожалению, со старшим Кастро не общается, и даже о рождении внучки звезда узнала из прессы.

«Во имя любви»

Сузана Виейра (74)

На счету Сузаны более 50 ролей, и это не предел — она продолжает работать. В детстве звезда бразильских сериалов мечтала стать балериной, и это тот самый случай, когда можно порадоваться, что она не осуществилась.

Виейра трижды была замужем. От первого брака у актрисы взрослый сын. Она регулярно появляется на местных телеканалах и съемочных площадках.

«Дикий ангел»

В сериале «Дикий Ангел» Наталия сыграла воспитанницу церковного прихода Милагрос, закрутившую роман с сыном хозяев Иво. Карьеры актрисы Наталии оказалось мало, и она запела, да еще как! В 1999 году Орейро выпускает сольный альбом, проданный почти двухмиллионным тиражом.

В 2001-м году Наталия вышла замуж за Рикардо Мольо и родила от него сына.

Сегодня Орейро продолжает гастролировать и собирает стадионы.

Вторую часть можно прочитать здесь.