Фильмы на выходные. Выбор Стаса Тыркина 

«Линкольн» (2012) Режиссер: Стивен Спилберг В ролях: Дэниэл Дэй-Льюис, Салли Филд, Томми Ли Джонс Кадр из фильма В трактовке Стивена Спилберга самый знаменитый президент США занимается, в основном, внесением в Конституцию США 13-й поправки, дарующей американским рабам желанное освобождение. Поправка проходит с большим напрягом, а тут еще проблемы с женой (отличная Салли Филд) и сыном (Джозеф Гордон-Левит), собирающимся идти на фронт Гражданской войны, да и сама эта треклятая война… Скучноватая, но благороднейшая, заряженная праведным месседжем картина Спилберга, местами сильно напоминающая советское историческое кино, — конечно же, идеальная кандидатура на «Оскара». Недаром, она и стала рекордсменом по количеству номинаций — целых 12 штук. Удостоилась в результате двух — за работу художников и главную мужскую роль Дэниэла Дэй-Льюиса, которого почти не видно за резиновой маской…
Первый, пятница, 2.10 «Гоголь. Начало» (2017) Режиссер — Егор Баранов В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Артем Ткаченко Кадр из фильма В этом лихо придуманном, с лоском исполненном проекте кино и телевидение идеально сошлись вместе. «Гоголь» — высококлассное телевизионное развлечение, и при этом настоящее современное кино, с участием больших звезд и отсылками к классике кинопостмодернизма — от «Сонной лощины» до «Шерлока Холмса». Молодой Николай Гоголь (Александр Петров) предстает в фильме писарем, которого берет с собой «на дело» в село Диканька опытный сыщик по имени Яков Гуро (Олег Меньшиков). Там-то, распутывая вместе с Гуро загадочно-готические преступления нечистой силы, он и получает впечатления для последующего написания своих бессмертных произведений. «Низведение» Гоголя до функции доктора Ватсона, возможно, приглянется далеко не всем, зато будет о чем поговорить.
ТВ-3, Суббота, 22.00 «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014) Режиссер — Андрей Кончаловский В ролях: Алексей Тряпицын, Ирина Ермолова Кадр из фильма Отхвативший в Венеции «Серебряного льва» за лучшую режиссуру фильм Кончаловского снят за небольшой бюджет в забытой Богом глуши в Архангельской области. Упомянутый Алексей Тряпицын — реальный деревенский почтальон, каждый день он пересекает озерную гладь на моторной лодке, доставляя с «большой земли» письма и пенсию односельчанам. Бедность и незамысловатость сельского уклада, не меняющегося столетиями (водопровода в деревне нет, жители до сих пор таскают воду из озера), режиссер сталкивает с устрашающей технократической реальностью, которая, как ни странно, обретается совсем неподалеку от этих прекрасных заброшенных мест. С расположенного по соседству космодрома в Плесецке запускают ракеты, но жителям окрестных деревень от этого ни горячо, ни холодно: цивилизация в эти края, по всей видимости, уже и не доберется.
Первый, воскресенье, 23.40