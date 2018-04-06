ММКФ: 8 необычных фильмов кинофестиваля

За две недели до старта Московского кинофестиваля, который будет 40-м по счету, Титр вспоминает самые странные и абсолютно нефестивальные картины, премьеры которых прошли в рамках ММКФ.

Охотники за привидениями

В центре новой истории — команда бесстрашных девушек, которые встали на защиту Нью-Йорка, наводненного целой армией привидений.

Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны

Сем Уитвики и его новая подружка Карли оказываются в самом эпицентре новой глобальной заварушки с участием десептиконов и автоботов, в основу которого положена тайна, которую хранит темная сторона Луны.

Война миров Z

Неведомый вирус, мгновенно превращающий людей в зомби, необходимо укротить, для чего сотруднику ООН Джерри Лейну предстоит найти его источник: то, с чего всё началось.

Президент Линкольн: Охотник на вампиров

В возрасте девяти лет Авраам Линкольн стал свидетелем того, как вампир убил его мать. Десять лет спустя он находит злодея, но убить вампира оказывается не просто.

Хэнкок

Что может быть опаснее человека, владеющего неограниченной силой? Правильно, человек, владеющий неограниченной силой и бутылкой крепкого алкоголя. Но у Хэнкока добрая и отзывчивая душа, и он не может спокойно смотреть на человека, попавшего в беду.

ВАЛЛ·И

Робот ВАЛЛ•И — устаревший автономный уборщик мусора, оставшийся в далеком будущем единственным обитателем безжизненной Земли. Однажды он находит старый ботинок, из которого прорывается зеленый побег.

Кошмар на улице Вязов

Его зовут Фредди. Фредди Крюгер. И он придет за тобой! Вряд ли существует хоть один человек, который никогда не слышал имя героя классики американского хоррора, который появляется в твоем сне и отнимает у тебя жизнь.

Рататуй

Здорово, когда у тебя есть талант. Например, когда у тебя настолько великолепное обоняние, что любой мусор ты можешь превратить в первоклассное блюдо. Буквально. Только обидно, что крыс не пускают в модные рестораны. Тем более на кухню. Тем более готовить. Но упрямый Реми готов отстаивать свои права до самого десерта!