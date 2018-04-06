Яна Троянова и Василий Сигарев проведут в Екатеринбурге творческий вечер 

Встреча с поклонниками и творческий вечер Яны Трояновой и Василия Сигарева пройдет 10 апреля в 19:00 в «Ельцин-Центре». Программа мероприятия включает в себя показ короткометражных фильмов «Крымнаш», «Рядом» и «Z».
Напомним, Яна Троянова уроженка поселка Лечебный Сысертского района Свердловской области. Работала в театрах «Театрон» и «Коляда-театр». Получила приз за лучшую женскую роль ОРКФ «Кинотавр», МКФ «Листопад» и премию Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон».
Василий Сигарев родился в городе Верхняя Салда. Является автором пьес «Пластилин», «Черное молоко», «Гупёшка», и других. Автор сценариев и режиссер таких фильмов, как «Волчок», «Жить», «Страна Оз». Лауреат литературных премий «Дебют» (2000) и других.