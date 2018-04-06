Яна Троянова и Василий Сигарев проведут в Екатеринбурге творческий вечер

Напомним, Яна Троянова уроженка поселка Лечебный Сысертского района Свердловской области. Работала в театрах «Театрон» и «Коляда-театр». Получила приз за лучшую женскую роль ОРКФ «Кинотавр», МКФ «Листопад» и премию Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон».

Василий Сигарев родился в городе Верхняя Салда. Является автором пьес «Пластилин», «Черное молоко», «Гупёшка», и других. Автор сценариев и режиссер таких фильмов, как «Волчок», «Жить», «Страна Оз». Лауреат литературных премий «Дебют» (2000) и других.