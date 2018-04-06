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Фильм о путешествии в космос посмотрят посетители библиотеки имени Тургенева
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Фильм о путешествии в космос посмотрят посетители библиотеки имени Тургенева 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 59 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Экранизацию одного из знаменитых произведений польского писателя Станислава Лема увидят посетители кинолектория «Свидание с кинематографом». Мероприятие состоится 12 апреля.
Зрителям продемонстрируют художественную киноленту режиссера Марека Пестрака «Дознание пилота Пиркса». Показ организуют в честь Дня космонавтики.
— Посетители посмотрят фантастический фильм, основанный на повести Станислава Лема «Дознание». Это известный писатель, и показ экранизаций его произведений всегда находит отклик у зрителей. К тому же фильм является достоянием мирового кинематографа, это совместная работа Польши и Советского Союза. Кроме того, тема космоса очень популярна в наше время, — прокомментировала специалист по связям с общественностью Анастасия Антонова.
Она дополнила, что встречу традиционно проведет киновед Георгий Трояновский, который расскажет участникам о творчестве Станислава Лема и том, почему оно пользуется до сих пор популярностью как в кинематографе, так и у читателей.
Начало показа запланировано на 13:00 по адресу: Бобров переулок, дом 6, строения 2.
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