Фильм о путешествии в космос посмотрят посетители библиотеки имени Тургенева

Экранизацию одного из знаменитых произведений польского писателя Станислава Лема увидят посетители кинолектория «Свидание с кинематографом». Мероприятие состоится 12 апреля.

Зрителям продемонстрируют художественную киноленту режиссера Марека Пестрака «Дознание пилота Пиркса». Показ организуют в честь Дня космонавтики.

— Посетители посмотрят фантастический фильм, основанный на повести Станислава Лема «Дознание». Это известный писатель, и показ экранизаций его произведений всегда находит отклик у зрителей. К тому же фильм является достоянием мирового кинематографа, это совместная работа Польши и Советского Союза. Кроме того, тема космоса очень популярна в наше время, — прокомментировала специалист по связям с общественностью Анастасия Антонова.

Она дополнила, что встречу традиционно проведет киновед Георгий Трояновский, который расскажет участникам о творчестве Станислава Лема и том, почему оно пользуется до сих пор популярностью как в кинематографе, так и у читателей.

Начало показа запланировано на 13:00 по адресу: Бобров переулок, дом 6, строения 2.