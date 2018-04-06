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Члены Совфеда и Кнессета вместе посмотрят фильм «Собибор»
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Члены Совфеда и Кнессета вместе посмотрят фильм «Собибор» 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Российская Газета
Российские и израильские парламентарии проведут видеомост, приуроченный к выходу в прокат фильма «Собибор», сообщает пресс-служба Совета Федерации.
Члены верхней палаты российского парламента и Кнессета Израиля 11 апреля посмотрят киноленту и обсудят вопросы, связанные с противодействием фальсификации истории Второй мировой войны. В мероприятии примут участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Кнессета Юлий Эдельштейн, члены групп по сотрудничеству Совфеда и Госдумы с парламентом Израиля, представители Российского Еврейского Конгресса, историки, ветераны-узники концлагерей.
Как рассказал глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, в рамках видеомоста состоится просмотр фильма, посвященного подвигу Александра Печерского. Советский офицер возглавил в 1943 году восстание заключенных в лагере смерти «Собибор». В этом концлагере нацисты убили около 250 тысяч евреев.
"Трагедия и подвиг Собибора — это, безусловно, одна из самых мощных, ярких страниц сопротивления — советского, еврейского, европейского — в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны", — подчеркнул сенатор. «Это событие имеет очень большое значение для нас всех — для России, многих других стран, которые пострадали от Холокоста, от преступлений фашизма», — продолжил он.
Инициатива предпоказа фильма в стенах парламентов двух стран была выдвинута Валентиной Матвиенко, напомнил Косачев. «Договоренность о проведении совместного просмотра фильма и последующего обсуждения в формате видеомоста была достигнута в прошлом году в ходе встречи Валентины Матвиенко и Юлия Эдельштейна. Спикеры подчеркнули важность сохранения исторической правды, борьбы с переписыванием истории, отрицанием Холокоста, разрушением памятников воинам-освободителям», — рассказал он.
Совместный просмотр фильма в парламентах двух стран и последующее его обсуждение в прямом эфире станет одним из центральных в комплексе мероприятий, приуроченных к годовщине Великой Победы, отметил Константин Косачев.
По словам сенатора, «круглый стол», посвященный совместным мерам парламентариев двух стран, направленных на противодействие фальсификации истории, недопущению пересмотра итогов Второй мировой войны, будет «мощной манифестацией парламентской солидарности, единого прочтения истории — справедливого, честного».
По словам первого зампреда комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, молодые зрители проявляют большой интерес к выходу в прокат фильма «Собибор». «Участники телевизионного моста обсудят, какие меры сегодня необходимо предпринять для того, чтобы герои войны оставались героями в глазах новых поколений, как и в каких форматах этому могут способствовать парламентарии наших двух стран», — подчеркнул он.
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