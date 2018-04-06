5 самых известных фильмов о воскресении Христа 

8 апреля православные христиане празднуют Пасху.
Жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа привлекали внимание режиссеров с самого появления кино. Еще в 1898 году вышел французский фильм "Жизнь и страдания Иисуса Христа". Чаще всего кинематографисты обращались к кульминационным событиям Нового завета — распятию и воскресению Христа.
Верующие не всегда с пониманием относятся к творческим исканиям режиссеров. Некоторые фильмы вызывают даже резкое осуждение, особенно те, которые по-новому трактуют канонические события. Однако многие из них стали вошли в классику мирового кинематографа, поэтому стоит ознакомиться с ними хотя бы для того, чтобы составить собственное мнение. В нашей подборке — пять таких фильмов.