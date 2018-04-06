5 самых известных фильмов о воскресении Христа 

1/5 "Плащаница"(1953), режиссер — Генри Костер, в роли Христа — Дин Джаггер. Фильм рассказывает о судьбе римлянина Марцелла (Ричард Бертон), чья судьба оказывается связанной с Христом. Он видит казнь, выигрывает одежду Христа в кости, но потом начинается сомневаться и страдать от мук совести. Фото: Кадр из фильма "Плащаница"

2/5 "Евангелие от Матфея" (1964), режиссер — Паоло Пазолини, в роли Христа — Энрике Иразоки. Режиссер рассказал историю Христа, опираясь только на Евангелие от Матфея. Картина вызвала скандал из-за личности самого режиссера, коммуниста, атеиста и гомосексуала. Фото: Кадр из фильма "Евангелие от Матфея"

3/5 "Последнее искушение Христа" (1988), режиссер — Мартин Скорсезе, в роли Христа — Уиллем Дефо. Режиссер исследует двойную природу Иисуса, бога и человека. В фильме показана альтернативная версия его жизни, где он женится на Марии Магдалине, и доживает до старости. Однако в финале Иисус отказывается от этого искушения и возвращается, чтобы умереть на кресте. Фото: Кадр из фильма "Последнее искушение Христа"

4/5 "Евангелие от Иоанна" (2003), режиссер — Филипп Сэвилл, в роли Христа — Генри Йен Кьюсик, звезда сериала "Остаться в живых". В основе — только Евангелие от Иоанна, любимого ученика Христа. Фильм рассказывает историю Иисуса от его встречи с Иоанном Крестителем и крещения до явления ученикам. Фото: Кадр из фильма "Евангелие от Иоанна"