Вампиры от Тарантино: история франшизы «От заката до рассвета»

Как появился знаменитый фильм Родригеса Тарантино , и что не так с его продолжениями и перезапусками.

В начале 1996 года на большие экраны вышел фильм «От заката до рассвета» — совместная работа Квентина Тарантино и Роберта Родригеса. Снят он был в излюбленном стиле обоих авторов: копировал дешёвые картины категории «Б», а заодно регулярно ссылался на классические боевики и ужасы.

В прокате «От заката до рассвета» собрал не очень большую кассу (25 миллионов долларов в США, при бюджете в 19), да и критики встретили его не с восторгом. Однако картина обрела культовый статус и сейчас считается одной из самых знаменитых в фильмографиях Тарантино и Родригеса.

Вспоминаем, как создавалась знаменитая первая часть, и что показали в менее удачных продолжениях и перезапусках.

История легендарного фильма началась в 1992 году — именно тогда на кинофестивале в Торонто познакомились молодой Квентин Тарантино и Роберт Родригес. Оба тогда представляли свои дебютные режиссёрские проекты: у первого это были «Бешеные псы», у второго же — «Музыкант».

Поняв, что работают в очень близких жанрах, постановщики быстро подружились. Через пару лет Тарантино снял «Криминальное чтиво», а затем принёс другу сценарий фильма о мексиканских вампирах. Родригес тогда работал над «Отчаянным», но сразу загорелся желанием воплотить эту идею в жизнь.

По сюжету, парочка преступников после ограбления банка берёт в заложники семью священника Джейкоба Фуллера. Вместе они перебираются через границу и останавливаются дождаться подельников в баре Titty Twister. Как выясняется, это заведение — древний храм, в котором обитают вампиры. Герои и несколько выживших посетителей объединяются, чтобы противостоять нечисти.

Тарантино решил не занимать режиссёрское кресло, уступив другу — хотя, по словам Роберта Родригеса, всё же часто давал советы. Но в первую очередь Тарантино сконцентрировался на своей роли преступника-психопата Ричи Гекко. Незадолго до этого он снимал эпизод сериала «Скорая помощь», где познакомился с Джорджем Клуни . Ему и решили отдать главную роль — опытного грабителя Сета Гекко, старшего брата Ричи.

Остальной актёрский состав тоже был подобран на славу. Отца семейства Фуллеров — священника Джейкоба — сыграл Харви Кейтель . Его иногда называют «крёстным отцом Тарантино в кино», поскольку Кейтель продюсировал «Бешеных псов».

В образе его дочери Кейт предстала звезда «Мыса страха» Джульетт Льюис. А весь зловещий бар буквально забит знакомыми и любимцами двух режиссёров: Сальма Хайек в роли вампирши-танцовщицы Сантанико Пандемониум, за стойкой бара — Дэнни Трехо , а ещё целая толпа эпизодических персонажей, которых сыграли друзья Родригеса и Тарантино.

Также в фильме появился знаменитый мастер спецэффектов и режиссёр Том Савини в образе Секс-машины — байкера с хлыстом. На сцене играет группа Tito&Tarantula — их вокалист уже снимался в «Отчаянном». Самая интересная ситуация с Чичем Марином, которому досталось сразу три роли: пограничника, который подглядывает за Кейт в туалете, пошлого зазывалы у бара и Карлоса — подельника братьев Гекко.

Тройственный образ Чича Марина — лишь один из намёков на пародийность «От заката до рассвета». Вряд ли можно поверить, что при таком наборе актёров фильму не хватило бюджета на ещё двух мексиканцев, которые появляются в кадре на пару минут.

Как и многие другие работы Тарантино и Родригеса, картина полна клише из фильмов категории «Б». Это заметно уже в самом начале, когда герои красиво уходят из магазина, не оборачиваясь на взрыв. Ну а после приезда в бар стереотипы следуют один за другим. Взять хотя бы сцену, где всё действие останавливается, только чтобы персонаж Фреда Уильямсона рассказал долгую историю своего спасения на войне.

Вампиры выглядят то страшно, то совершенно нелепо — но почти всегда неканонично. Хоть они и могут превращаться в летучих мышей, в своей истинной форме больше напоминают рептилоидов, двигаются иногда как змеи. А могут и вообще превратиться в подобие крысы. К тому же у них зелёная кровь — авторы сделали это специально, чтобы избежать проблем с возрастным рейтингом.

Иронично выглядит и список вещей, которых монстры боятся. Вроде бы вампиры — сверхъестественные и очень опасные существа, однако здесь они не переносят не только урон от обычного оружия, но и любые кресты, вплоть до простых скрещённых палок, серебро, святую воду, солнечный свет. У них очень мягкое тело, которое легко пробить насквозь — убить вампира значительно легче, чем человека.

В «От заката до рассвета» использованы и другие излюбленные приёмы Родригеса и Тарантино. Во-первых, герои постоянно цитируют классику кинематографа. Знаменитый диалог «— А что там в Мексике? — Мексиканцы» взят из фильма «Дикая банда» 1969 года. Ближе к финалу Сет почти дословно цитирует «Нападение на 13 участок» Джона Карпентера . А если посмотреть удалённые сцены, то можно увидеть, что и в образе одной вампирши авторы ссылались на Карпентера, сделав чудовищу пасть в животе.

Ещё забавнее выглядят отсылки к собственному творчеству режиссёров. Герои едят бургеры Kahuna и курят сигареты Red Apple из фильмов Тарантино, пьют пиво Chango из фильмов Родригеса. Секс-машина носит пистолет в виде пениса, уже мелькавший в «Отчаянном». Да и практически все актёры и даже съёмочная группа работали с режиссёрами раньше.

«От заката до рассвета» — яркий пример стиля Тарантино и Родригеса. Это остроумная пародия на дешёвые фильмы. И при этом в нём подобран отличный актёрский состав, хорошо поставлен кадр и подобран запоминающийся саундтрек. К сожалению, ни в одном продолжении повторить это не вышло.

За всю режиссёрскую карьеру Квентин Тарантино ни разу не снял продолжение своего фильма. И в этом плане Роберт Родригес — его полная противоположность. В его фильмографии есть бесконечные «Дети шпионов», «Однажды в Мексике» — продолжение «Отчаянного», второй «Город грехов» совместно с Фрэнком Миллером . Даже «Мачете», который задумали как фейковый рекламный ролик, получил сиквел «Мачете убивает».

Но сначала Родригес разрешил продолжить фильм «От заката до рассвета» — фильм с подзаголовком «Кровавые деньги Техаса» увидел свет уже в марте 1999 года. Сами авторы оригинала остались в проекте только продюсерами, а снимать доверили сценаристу вторых «Зловещих мертвецов» Скотту Шпигелю. Вероятно, это и сгубило франшизу. Второй фильм, а следом за ним и третий превратились ровно в то, что пародировала первая часть: низкобюджетный ужастик-боевик с дешёвыми эффектами и посредственными актёрами.

Главную роль в сиквеле исполнил Роберт Патрик («Терминатор 2: Судный день»). Он играет преступника Бака, который со своими сообщниками планирует ограбить банк. Незадолго до назначенной встречи их главарь Лютер ( Дуэйн Уитакер ) попадает на дороге в аварию — летучая мышь пробивает ему радиатор. Он пешком добирается до бара неподалёку и попадает в уже известный зрителю Titty Twister, где за стойкой снова стоит Бритва Чарли (Дэнни Трехо).

Учитывая, что в картине упоминаются события первой части, — шериф рассказывает о преступлениях братьев Гекко — всё это явный анахронизм. Чарли ведь Чарли был убит в оригинале, а в финале фильма разгромили и сам бар. Но здесь легко можно сослаться на сверхъестественные силы. Тем более, что это далеко не самая большая проблема сиквела.

Чарли вызывается подвезти Лютера, но когда узнаёт о сбитой летучей мыши — меняет свои планы и кусает бандита, превращая того в вампира. Ну а дальше всё предсказуемо и скучно. Банда идёт грабить банк, а Лютер при этом поочерёдно обращает своих напарников. В финале человеком остаётся лишь Бак — он вместе с полицейскими разбирается с вампирами. Причём в финальной схватке все пользуются обычными пистолетами и ружьями, в отличие от оригинала, где очень любопытно выглядело оружие из подручных материалов.

Поначалу автор вроде бы даже пытается подражать стилю оригинала. Есть удачные шутки вроде собаки на беговой дорожке и любимые Квентином Тарантино ракурсы из багажника машины. Позже, как бы подшучивая над таким стилем, показывают даже вид изо рта вампира. Саундтрек составлен из композиций легенды рокабилли Дика Дейла.

Но чем дальше, тем больше фильм скатывается в нелепый боевик с вампирами, которых даже убивают скучнее, чем в первой части. И если в оригинале выделялся яркий актёрский состав, то здесь помимо Патрика можно лишь узнать Рэймонда Круса и Мьюза Уотсона — сейчас они знакомы зрителю благодаря ролям в сериалах «Во все тяжкие» и «Побег» соответственно.

Несмотря на то, что вторая часть «От заката до рассвета» прошла практически незамеченной и даже не выходила в широкий прокат, менее чем через год появился и триквел «Дочь палача». Его представили на международном кинофестивале в Форт-Лодердейле в октябре 1999 года, а потом, как и предыдущий, выпустили сразу на видео. Режиссёром назначили П. Дж. Пеши, известного ранее разве что работой над мультфильмом «Приключения Чико и Гуапо».

Справедливости ради, «Дочь палача» начали снимать раньше, чем «Кровавые деньги Техаса», но картина задержалась в производстве, так что её считают третьей частью франшизы.

Фильм во многом повторяет первую часть, только действие перенесено в прошлое — в 1913 год. Преступник Джонни Мадрид ( Марко Леонарди ) спасается с собственной казни, прихватив с собой дочку палача Эсмеральду ( Ара Сели ). Позже он встречается со своей бандой и юной преступницей Кетрин.

Параллельно разворачивается история писателя Амброза Бирса. В реальности он бесследно исчез, так что авторы решили рассказать свою версию событий — время действия как раз совпадает. Писатель путешествует вместе с набожной супружеской парой по Мексике, направляясь в ставку генерала Панчо Вильи. Реальный Амброз Бирс как раз исчез в этой дороге. По обрывочным слухам, он мог подраться с каким-то офицером, после чего его расстреляли. В фильме эти слухи поданы как видения писателя.

Все герои встречаются в баре. Он тогда ещё не носил название Titty Twister, но персонаж Дэнни Трехо уже стоял за стойкой. А дальше происходит примерно то же, что и в первом фильме: главные герои сражаются с вампирами, часть из них погибает, оставшиеся спасаются на рассвете.

Единственная польза, которую приносит эта картина — показывает эволюцию образа Сантанико Пандемониум. Как выясняется, это древняя королева вампиров, которая переселяется в тела своих наследниц, что делает её практически бессмертной. В «Дочери палача» Сантанико вселяется в тело Эсмеральды — позже, видимо, это же произошло и с персонажем Сальмы Хайек.

В остальном же фильм повторяет практически все ошибки предыдущей части. Он не особо зрелищный для настоящего боевика или триллера. И при этом в нём совершенно отсутствует самоирония и пародийность. Да и повторение сюжета лишает картину какой-либо индивидуальности.

В 2001 году на ПК вышла игра «От заката до рассвета» — вполне стандартный шутер, который отличает от множества подобных разве что связь со знаменитым фильмом.

Сэт Гекко (герой первого фильма) сидит в самой охраняемой в мире тюрьме, ожидая смертной казни. Тюрьма непростая — она находится на корабле, который раньше использовался как центр развлечений. У самого героя дела плохи — даже адвокат говорит, что надежды избежать казни нет. Затем в тюрьму прибывает вампир, желающий освободить брата, заключённого здесь же — естественно, сразу начинается кровавая резня. Сэт освобождается из камеры, начинает уничтожать кровососов и спасать выживших.

Первое, что бросается в глаза — в игре очень плохо прорисованы лица персонажей, даже для начала двухтысячных. Но зато здесь интересно реализованы убийства вампиров. Им можно отстреливать руки и ноги, которые потом отрастают, если не добить монстра колом в сердце. Они сгорают начиная ровно с той точки, куда попала пуля или стрела.

Из оружия есть электрошокер, пистолеты, далее появляется арбалет из фильма и пистолет, стреляющий лезвиями. Даже антураж корабля — вроде бы весьма ограниченный — не мешает авторам сделать разнообразные локации: тут есть и «тюремные» уровни», и даже что-то вроде развлекательного центра.

В игре много текстовых отсылок к оригинальному фильму и вообще к классике кинематографа, даже адвокат в самом начале говорит Сэту: «Твоё досье почище фильмов Тарантино». Но в целом From Dusk Till Dawn не блещет оригинальностью: уровни линейные, оружия не так много, а анимация посредственная.

В 2014 году, к открытию своего канала El Rey Network, Роберт Родригес решил перезагрузить историю «От заката до рассвета» в виде сериала. Что интересно: El Rey — название города, куда ехали герои в оригинальном фильме. Вероятнее всего, оно взято из книги «Побег» Джима Томпсона : в романе это город, куда бегут все американские преступники. По словам Тарантино, на самом деле El Rey — это ад. Хотя в переводе с испанского слово означает просто «король».

Если сравнивать со вторым и третьим фильмом, то актёрский состав подобран неплохо — но исходнику всё равно проигрывает. Ди Джей Котрона в плане харизмы явно не дотягивает до Клуни. Зейн Холц поступает правильнее — он не пытается копировать Тарантино, а играет совсем другую роль. Эйса Гонсалес в роли Сантанико очень хороша, да и танцует не хуже Сальмы Хайек. Но вот её актёрские таланты часто оставляют желать лучшего, тем более, что роль персонажа расширили.

Начало первого сезона выглядит любопытно. Оно иногда противоречит фильму, но большая часть выглядит просто чуть более подробной версией истории. Неожиданно раскрыт образ Ричи: он теперь не просто психопат, а действительно слышит голоса, и у него бывают мистические видения, связанные с Сантанико.

Карлос — не обычный преступник, случайно выбравший бар у дороги, он специально заманивает подельников в храм вампиров. Лучше раскрыта и история семьи Фуллеров: рассказывают, что произошло с их матерью и почему Джейкоб оставил пост проповедника. Любопытно, что Джейкоба играет Роберт Патрик, исполнивший главную роль в «Кровавых деньгах Техаса».

Как и в первом фильме, братья Гекко грабят банк, берут заложницу, убивают шерифа и направляются в Мексику, чтобы встретиться с Карлосом. Правда, в отличие от оригинала, здесь у шерифа есть помощник (Джесси Гарсиа), который преследует героев.

Братья Гекко встречаются с Фуллерами и на их машине приезжают в Titty Twister. В целом, до начала резни с вампирами всё выглядит очень близко к оригиналу, разве что Секс-машина теперь не просто байкер с плетью, а профессор (его играет Джейк Бьюзи, сын Гэри Бьюзи ).

Но вот дальше начинаются сложности. С каждой серией всё больше раскрывается тема противостояния вампирских кланов: в храме обитают вампиры-господа и их слуги, в частности, Сантанико и Карлос, задумавшие переворот. К слову, предыстория Сантанико в сериале перечёркивает сюжет «Дочери палача». Драка людей и вампиров в баре перемежается с внутренними разборками нечисти, что снижает градус экшена. А концу сезона братья Гекко вынуждены проходить симуляцию одного из своих ограблений, будто какой-то квест.

Финал первого сезона оставляет в живых больше героев, чем исходник — это позволило авторам продолжить сериал. Правда, дальше история теряет практически все связи с фильмом, за исключением нескольких персонажей.

Сет сидит на наркотиках, Ричи и Сантанико охотятся на выживших вампиров, позже они вместе планируют ограбления. Над этим сезоном Роберт Родригес работал уже мало — он лишь снял первую и последнюю серии. А дальше, похоже, совсем отошёл от дел.

К третьему сезону в сюжете уже фигурируют и демоны, и дети героев первой части. История будто постепенно приближается к «Сверхъестественному», только в более жёсткой форме. В сериале даже снялся Том Савини, но уже не в роли Секс-машины, а в образе охотника на вампиров.

Учитывая, что Родригес выпускает сериал на канале, которым сам же и руководит, продолжать он может столько, сколько ему захочется. Пока что судьба четвёртого сезона неизвестна, но сегодняшний «От заката до рассвета» уже не похож на всеми любимый фильм ни сюжетом, ни атмосферой, ни юмором.

В первом фильме удачно сложилось всё: отличный сценарий Тарантино, дружеская обстановка на съёмках, яркие актёры, самоирония напополам с отличным экшеном. К сожалению, «От заката до рассвета» на сто процентов относится к тем франшизам, где лучше первой части так ничего и не сняли. Можно долго рассуждать, чего не хватило всем продолжениям и перезапускам: чувства юмора, стиля, или же они просто вышли не в своё время. Но лучше просто ещё раз пересмотреть оригинал — он точно не надоедает.

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