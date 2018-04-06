В каком состоянии сейчас находится российская анимация?

6 апреля отмечается Всемирный день мультфильмов. Как сейчас обстоят дела с российской мультипликацией, телеканалу «МИР 24» рассказала режиссер анимации Светлана Ельчанинова.

— Когда, кто и где снял первый мультфильм в России?

В 1912 году. Российская анимация тогда была впереди планеты всей и наш режиссер Владислав Старевич сделал потрясающий кукольный мультфильм «Прекрасная Люканида» про насекомых. До этого были рисунки, наброски, ожившие шаржи. Старевич пошел дальше, работал в сложной технике. До сих пор многие не знают, как ему удавалось добиться того, чтобы куклы-насекомые двигались, словно живые. Не было ни компьютерной графики, ни 3D-анимации. Только громоздкая кинокамера.

— Прошло 106 лет. Насколько изменились за это время технологии создания мультфильмов?

Некоторые продолжают по принципу Владислава Старевича вручную делать кукол, одевать их в платьица, снимать на фотоаппарат. Но, конечно, анимация серьезно продвинулась. Есть и 3D-технологии, и Motion capture, позволяющая снимать движения живых людей и животных. Художники давно не рисуют на целлюлоиде, все рисуется на планшетах и технологии сейчас абсолютно другие.

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— Споры о том, анимация — это развлечение или искусство, не прекращаются. А какая польза от мультфильмов для детей?

Польза серьезная, потому что мультфильмы — это очень большое количество информации, которую дети получают. Она носит воспитательный характер. Очень важно, что ребенок смотрит в первые годы жизни. Если с 2-3 лет малыш видит что-то агрессивное, воинственное, то в дальнейшей жизни у него взгляды будут более жесткие. Если про зверюшек, о природе и любви, то более мягкие. Сейчас во всех школах внедряют анимационные образовательные программы. Есть полностью анимационные мультики по математике. Дети быстро это усваивают. Технология анимации переходит в развивающие игры, когда можно за компьютером с нарисованными динозавриками или зайчиками осваивать предметы.

— На некоторых мультканалах вроде бы в детских мультфильмах герои выполняют рискованные трюки и достаточно агрессивно себя ведут по отношению друг к другу и окружающим. И ребенок это впитывает.

Такого, конечно, очень много. Во многом от родителей зависит выбор канала или программы, которые смотрят дети. Много китайских, корейских мультиков. В Азии другая культура и мода. Мультфильмы эти массово закупаются и мы их смотрим. Если посмотреть на европейскую анимацию, например, французскую, там гораздо меньше такого, поэтому вполне можно что-то выбрать. Также нужно смотреть на возрастную категорию мультфильмов.

— Вообще, может даже мультфильмы детям не следует смотреть одним? Чтобы родители давали свои комментарии? О том, например, что плохое поведение наказуемо или что-то в этом роде.

YouTube недавно провел исследование, которое показало, что российские родители более ответственны и зачастую смотрят мультфильмы вместе с детьми. Чтобы родителям было веселее и интереснее, производители включают недетские шутки.

— В последнее время мультфильмы становятся, скажем, все более «семейными». В них содержатся шуточки и ситуации, которые понятны взрослым, но не всегда ясны детям.

Зачастую именно мама и папа приводят ребенка в кинотеатр. Им тоже должно быть интересно, чтобы они еще раз пришли. Поэтому делается семейный фильм с шутками разного уровня.

— Как сейчас обстоят дела с российской анимацией? Сколько снимается в год мультфильмов? Жива ли еще кукольная анимация?

Кукольная анимация не умрет никогда. У нас есть прекрасные мастера — Станислав Соколов и его помощник и наш ведущий кукольник Игорь Хилов, который делает отличные куклы для многих проектов. Недавно наша кукольная анимация получила полный метр. Вышел фильм «Гофманиада» Соколова. Это большое достижение, кукольный полнометражный фильм редко производится. Мне кажется, этот фильм — претендент на вечную славу. Вообще мультфильмов очень много. На недавнем фестивале в Суздале только в конкурс было принято больше 130 мультфильмов. Мультсериалов сейчас выходит тоже много.

— Кто финансирует создание мультфильмов — государство или частный бизнес?

В основном, Министерство культуры . Фонд кино активно финансирует полные метры, которые потенциально коммерчески могут быть выгодны и выйдут в прокат. Конечно, есть и частные инвесторы. На периферии возникает много инициативных бизнесменов, которые заводят анимационные интернет-проекты, много анимационных каналов, которые производят развивающие сериалы. В них активно вкладываются, потому что дети их с удовольствием смотрят.

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