Картину «Английский пациент» бесплатно покажут вблизи Бутырского района

Знаменитый шедевр Энтони Мингеллы «Английский пациент» покажут вблизи Бутырского района. Зрителей ждут в Московском еврейском общинном центре 10 апреля.

— Действие происходит в период Второй мировой войны. Молодая канадская медсестра ухаживает на заброшенной вилле за своим «английским пациентом», который получил страшные ожоги во время авиакатастрофы в пустыне Сахара. В 1997 году фильм был выдвинут на соискание премии Американской киноакадемии в 12 номинациях, в результате получив «Оскар» в девяти из них, — сообщили в центре.

Отмечается, что после просмотра состоится обсуждение фильма.

Начало в 19.00 в зале «Амфитеатр». Московский еврейский общинный центр находится по адресу: 2-й Вышеславцев переулок, д. 5А. Вход свободный. (то)