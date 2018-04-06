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Картину «Английский пациент» бесплатно покажут вблизи Бутырского района
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Картину «Английский пациент» бесплатно покажут вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 22 минуты назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Знаменитый шедевр Энтони Мингеллы «Английский пациент» покажут вблизи Бутырского района. Зрителей ждут в Московском еврейском общинном центре 10 апреля.
— Действие происходит в период Второй мировой войны. Молодая канадская медсестра ухаживает на заброшенной вилле за своим «английским пациентом», который получил страшные ожоги во время авиакатастрофы в пустыне Сахара. В 1997 году фильм был выдвинут на соискание премии Американской киноакадемии в 12 номинациях, в результате получив «Оскар» в девяти из них, — сообщили в центре.
Отмечается, что после просмотра состоится обсуждение фильма.
Начало в 19.00 в зале «Амфитеатр». Московский еврейский общинный центр находится по адресу: 2-й Вышеславцев переулок, д. 5А. Вход свободный. (то)
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