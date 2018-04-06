Неисправимый бунтарь: 5 ролей, за которые мы любим Жана-Поля Бельмондо

«Наверное, я угадал нужный момент. Пришел в искусство с перебитым носом, разболтанностью, в простой куртке. И меня приняли. Для кино началось новое время». Так французский актер Жан-Поль Бельмондо вспоминает свой непростой карьерный дебют — роль в фильме «На последнем дыхании» в 1959 году.

Полнометражную ленту режиссера Жана-Люка Годара сегодня называют первой из списка «французской новой волны» кинематографа. Переломной она стала и для Бельмондо: его героя, очаровательного маргинала и бунтаря Мишеля Пуакара полюбили сотни зрителей во всем мире. В преддверии дня рождения знаменитого актера и секс-символа 70-х вспоминаем эту и другие роли, которые принесли французскому актеру мировую славу.

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«На последнем дыхании», 1959 год {} Парижанина Жана-Поля Бельмондо можно с уверенностью назвать «золотым ребенком», который был рожден для искусства.

Его отец Поль Бельмондо-старший был известным во французской столице скульптором и преподавал изящные искусства, мать — французская художница Сара Мадлен Ришар. Родители часто водили юного актера на спектакли «Комеди Франсез», чтобы привить ему любовь к сцене, и уже с 7 лет Жан-Поль стал интересоваться театральным искусством.

В подростковом возрасте Бельмондо-младший сменил вектор интересов и серьезно занялся спортом. В 17-летнем возрасте он даже стал чемпионом Парижа по боксу в полусреднем весе и планировал для себя карьеру спортсмена. Впрочем, страсть к искусству пересилила, и в 1953 году Жан-Поль поступил в Консерваторию драматического искусства на классы Пьера Дюкса и Рене Жирара.

В консерватории Бельмондо слыл дебоширом и злостным прогульщиком. Педагоги и мастера считали его безнадежным студентом, а на экзамене преподаватель Жирар даже заявил ему, что с «его бандитской рожей нельзя на сцене обнимать женщину. Зритель этого не переживет, и весь зал будет покатываться со смеху…»

За три года учебы в консерватории от «прошлого» дебошира Бельмондо не осталось и следа. Актер, который не считался красавцем по голливудским меркам, зарабатывал расположение режиссеров обаянием и отлично справлялся с ролями романтиков и влюбленных мужчин. Окончив консерваторию, он в 1956 году дебютировал в короткометражке «Мольер», а позже сыграл в фильме «Будь красива и помалкивай», где на съемочной площадке сдружился с Аленом Делоном

Роль в десятке небольших студенческих картин помогла 26-летнему Бельмондо вытянуть первый счастливый билет — роль аморального негодяя Мишеля Пуакара из фильма «На последнем дыхании». По воспоминаниям самого актера, вся его жизнь после этого фильма «напомнила сказку…Телефон звонил с утра до вечера». «Мне казалось, что это долго не продлится, и поэтому давал согласие на участие в любой картине», — рассказывал актер впоследствии.

В числе наиболее успешных картин этого периода — «Две женщины» с Софи Лорен (за эту работу актриса была удостоена премии «Оскар»), а также криминальная драма «Сирена с „Миссисипи“ режиссера Франсуа Трюффо

»Безумный Пьеро», 1965 год.

Фото: Imago/TASS / imago stock&people

{} Вместе с режиссером Годаром Бельмондо-младшему предстояло пережить еще один карьерный взлет. В 1965 году он снялся в другой его ленте под названием «Безумный Пьеро», сыграв в ней роль Фердинанда Грифона, уставшего от жизни человека, который пресыщен богатством и комфортом и легко бросается навстречу приключениям.

Криминальная драма открыла для Бельмондо новый период в его жизни — участие исключительно в коммерчески успешных проектах. С этого времени и до 1986 года он оставался одним из самых высокооплачиваемых актеров Франции. Режиссеров подкупала его готовность самоотверженно работать без дублеров и завышенных требований, зрителей — его образы смелых, удачливых и очаровательных обманщиков, бунтарей и покорителей женских сердец.

«Вор», 1967 год Фото: Imago/TASS / imago stock&people

{} Правда, не все киноработы Бельмондо этого периода можно считать однозначно успешными у зрителей. Работа актера в ленте классика французского кино Луи Маля «Вор» поначалу вызвала недоумение у критиков, хотя сам актер вспоминал о ней так:

«Сейчас фильм считается одной из лучших моих работ, но сразу после его выхода картину назвали провалом. Я очень люблю своего героя Жоржа Рандаля, но меня упрекали за то, что он пассивен. Странно, ведь когда я дурачусь на сцене, мне говорят, что это уж слишком. Но когда я просто сыграл спокойного человека, меня упрекали в том, что я засыпаю на ходу…»

К этому времени Бельмондо все меньше уделяет времени театру и все больше погружается в мастерство киноактера. На первый план в кино стали выходить боевики и зрелищные картины, поэтому после выхода «Вора» актер принялся профессионально изучать каскадерские трюки и все чаще соглашался работать с голливудскими режиссерами.

Вслед за «Вором» вышла и вторая относительно «неудачная» лента с участием Бельмондо — экранизация романа Уильяма Айриша «Вальс в темноте» режиссера Франсуа Трюффо (1969 год).

Зрители отказывались принимать Жан-Поля в образе обманутого возлюбленного, которым манипулирует женщина, поэтому фильм подвергся резкой критике во французской прессе. С этого момента Бельмондо окончательно принимает решение сниматься в «гангстерских лентах» («Борсалино «1970 года, „Профессионал“ 1981 года), которые раз за разом приносили ему успех и признание.

»Великолепный», 1973 год Фото: Imago/TASS / imago stock&people

{} В 1970 году режиссер Филипп де Брока впервые открывает в Бельмондо не только хулигана и гангстера, но и талантливого комедийного актера. С выходом ленты «Великолепный», где он сыграл сразу две роли — писателя Франсуа Мерлена и его персонажа Боба Сен-Клера, к французу приходит слава в мире и в особенности в СССР.

Безумную популярность получают ленты «Чудовище» Клода Зиди и «Неисправимый» Филиппа Брока, где в русском дубляже Бельмондо озвучивал Николай Караченцев.

«Этот персонаж удивительно подходит мне. Я сыграл столько серьезных героев, что все решили, что я и в жизни такой. Без Филиппа де Брока люди могли бы позабыть, что я комедийный актер. К сожалению, в этом жанре очень редко найдешь хороший сюжет», — вспоминал об этой работе актер.

В 1987 году Бельмондо впервые за долгое время вернулся на театральную сцену, где стал играть в классических постановках — спектаклях «Сирано де Бержерак», «Дамский портной» и неизменно срывать овации при полном зале зрителей. В кино он постепенно уходит на роль продюсера (ленты «Труп моего врага» и «Беловень судьбы»). В 1991 году он основал компанию по производству собственных фильмов, которой дал девичью фамилию своей прабабушки — Cerito.

«Человек и его собака», 2008

{} В августе 2001 года Бельмондо перенес тяжелый инсульт и на семь лет прекратил всю работу в театре и кино.

Тяжелое заболевание поразило мозг и опорно-двигательный аппарат, так что первые месяцы после травмы у него была парализована вся правая половина тела, он едва говорил и медленно передвигался с тростью. В 2008 году он все же нашел силы вернуться на экраны, правда, совсем в другом облике — немощного старика из ленты «Человек и его собака» Витторио Де Сика.

«Жан-Поль вернулся, — писал о фильме друг Бельмондо, телеведущий Мишель Друкер. — Он вернулся для страны, для народа Франции. Каким бы он ни был, он доказал, что человек может возродиться из любого состояния духа, как легендарный Финикс, наш неисправимый бунтарь Жан-Поль Бельмондо…»

Новый выпуск программы «Наше кино. История большой любви» о французском актере Жане-Поле Бельмондо смотрите уже завтра на телеканале «МИР». 8 апреля в 9:30 по московскому времени мы расскажем о том, как актер нашел свое призвание, кто помог ему пережить инсульт и продолжить блистательную карьеру во Франции.

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