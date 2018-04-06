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На российские фильмы пришлась треть всех сборов кинопроката РФ и СНГ в марте 2017 года
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На российские фильмы пришлась треть всех сборов кинопроката РФ и СНГ в марте 2017 года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Доля фильмов российского производства в кинопрокате России и СНГ составила в марте 30,9% общих сборов. Такие данные привел в пятницу крупнейший портал о новостях индустрии «Кинобизнес сегодня».
"Фильмы российского производства (включая копродукцию) собрали в марте 1 млрд 726 млн рублей — это 30,9% от общего бокс-офиса месяца. Напомним, что год назад, в марте 2017, доля российского кинопродукта в общей кассе кинопроката месяца составляла всего 4,2%", — говорится в сообщении.
Российские зрители чаще ходили в кино в марте этого года, чем в марте прошлого: они приобрели более 20,23 млн билетов против 18,49 млн в прошлом году. При этом средняя цена на билет в кино в прошлом месяце оказалась выше, чем в марте 2017 года, и составила 249 рублей (в марте 2017 года — 239 руб.).
В первую десятку самых кассовых фильмов 2018 года попали три отечественные кинокартины — комедия «Я Худею» режиссера Алексея Нужного (сборы в марте — более 642 млн рублей), кинокартина «Лед» Олега Трофима (более 354 млн рублей) и комедия «О чем говорят мужчины. Продолжение» Флюзы Фархшатовой (более 168 млн рублей).
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