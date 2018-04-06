На российские фильмы пришлась треть всех сборов кинопроката РФ и СНГ в марте 2017 года

МОСКВА, 6 апреля. / ТАСС /. Доля фильмов российского производства в кинопрокате России и СНГ составила в марте 30,9% общих сборов. Такие данные привел в пятницу крупнейший портал о новостях индустрии «Кинобизнес сегодня».

"Фильмы российского производства (включая копродукцию) собрали в марте 1 млрд 726 млн рублей — это 30,9% от общего бокс-офиса месяца. Напомним, что год назад, в марте 2017, доля российского кинопродукта в общей кассе кинопроката месяца составляла всего 4,2%", — говорится в сообщении.

Российские зрители чаще ходили в кино в марте этого года, чем в марте прошлого: они приобрели более 20,23 млн билетов против 18,49 млн в прошлом году. При этом средняя цена на билет в кино в прошлом месяце оказалась выше, чем в марте 2017 года, и составила 249 рублей (в марте 2017 года — 239 руб.).