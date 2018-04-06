«В порту»

Жанр: драма, криминал, мелодрама

Год: 1954

Сценарий: Бадд Шульберг, Роберт Сьодмак, Малкольм Джонсон

Фильм был снят за 36 дней. Бюджет картины составлял 910 тыс. долларов (100 тыс. из которых были гонораром Марлона Брандо), а собрала она в прокате в десять раз больше — 9,6 млн долларов. В основе сюжета лежит серия из 24 статей Малькольма Джонсона, выходивших в популярной американской газете «The New York Sun» под рубрикой «Преступление в порту». В 1949 году Джонсон получил за эту работу высшую журналистскую награду — Пулитцеровскую премию. На роль Терри уже был утвержден Фрэнк Синатра. Но продюсер Сэм Шпигель посчитал, что в главной роли будет более выигрышно смотреться находящийся на пике популярности Марлон Брандо. Но тот ответил отказом. Шпигель понял, что актер даже не читал сценарий потому, что с режиссером Элиа Казаном работать не хотел, т.к. не разделял его политических взглядов. Шпигель сумел переубедить актера. А Фрэнк Синатра, с которым расторгли уже подписанный договор, подал в суд за нарушение условий документа. В 1955 году картина собрала рекордный урожай «Оскаров», получив восемь статуэток в различных номинациях.

Отрывок из фильма «В порту»: https://www.youtube.com/watch?v=CQ2dCiPF8n8