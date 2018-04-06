Жанр: драма, криминал, мелодрама
Год: 1954
Страна: США Режиссер: Элиа Казан
Сценарий: Бадд Шульберг, Роберт Сьодмак, Малкольм Джонсон
Оператор: Борис Кауфман
Кто снимался в фильме «В порту»: Марлон Брандо, Карл Молден, Ли Дж. Кобб, Род Стайгер, Пэт Хеннинг, Лейф Эриксон, Джеймс Уэстерфилд, Тони Галенто, Тами Морьелло, Джон Ф. Хэмилтон Сюжет фильма «В порту» Бывший боксер Терри Маллой работает грузчиком в порту, получая за свой труд сущие гроши. Несмотря на то, что парень не великого ума, даже он понимает, что его и коллег просто используют в своих целях гангстеры, управляющие профсоюзом. Терри и его друзья, отчаявшись ждать поддержки от закона, берут правосудие в свои руки. Интересные факты о фильме «В порту»:
Фильм был снят за 36 дней. Бюджет картины составлял 910 тыс. долларов (100 тыс. из которых были гонораром Марлона Брандо), а собрала она в прокате в десять раз больше — 9,6 млн долларов. В основе сюжета лежит серия из 24 статей Малькольма Джонсона, выходивших в популярной американской газете «The New York Sun» под рубрикой «Преступление в порту». В 1949 году Джонсон получил за эту работу высшую журналистскую награду — Пулитцеровскую премию. На роль Терри уже был утвержден Фрэнк Синатра. Но продюсер Сэм Шпигель посчитал, что в главной роли будет более выигрышно смотреться находящийся на пике популярности Марлон Брандо. Но тот ответил отказом. Шпигель понял, что актер даже не читал сценарий потому, что с режиссером Элиа Казаном работать не хотел, т.к. не разделял его политических взглядов. Шпигель сумел переубедить актера. А Фрэнк Синатра, с которым расторгли уже подписанный договор, подал в суд за нарушение условий документа. В 1955 году картина собрала рекордный урожай «Оскаров», получив восемь статуэток в различных номинациях.
Отрывок из фильма «В порту»: https://www.youtube.com/watch?v=CQ2dCiPF8n8