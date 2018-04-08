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Джилленхол сыграет главную роль в новом триллере
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Джилленхол сыграет главную роль в новом триллере 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Globallookpress
В основе остросюжетного триллера "Добро пожаловать в Вену" лежит роман Кевина Уигналла "Умереть в Вене". Книга появится на прилавках магазинов уже этим летом, а судьба экранизации более туманна.
Дата премьеры пока не назначена, но уже известно, что Джейк Джилленхолл сыграет одну из главных ролей. Он перевоплотиться в надзирателя по найму, который живет и трудиться в Вене. На протяжении многих лет он наблюдает за скучной жизнью одного китайского ученого. Параллельно с этим он застает у себя дома грабителя, который убегает, но через несколько дней возвращается и нападает на главного героя. Персонажу Джилленхола предстоит узнать, кто стоит за наемным убийцей.
"Умереть в Вене" — второй роман Кевина Уигнала, который было решено экранизировать.
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