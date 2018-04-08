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Шоу по «Властелину колец» бьет рекорды по затратам
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Шоу по «Властелину колец» бьет рекорды по затратам 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из фильма "Властелин колец: Братство Кольца"
Студия Amazon планирует снимать сериал на основе саги "Властелин колец". Компания рассчитывает создать пять сезонов, а стоимость проекта предположительно составит 1 миллиард долларов. Это будет самый дорогой сериал в истории.
Права на съемку сериала компания приобрела в 2017 году за 250 миллионов долларов. Теперь в Amazon обязаны разработать концепцию сериала в течение двух лет.
Наследники Толкина потребовали, чтобы сериал был дорогим, поэтому Amazon рассчитывает потратить внушительный бюджет на спецэффекты и гонорары актеров.
Предыдущей экранизацией книги занимался режиссер Питер Джексон. Его кинотрилогия "Властелин колец" собрала в мировом прокате 5,85 миллиарда долларов. Пока нет информации о том, примет ли Джексон участие в создании сериала, но Amazon ведет с режиссером переговоры.
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