Шоу по «Властелину колец» бьет рекорды по затратам

Студия Amazon планирует снимать сериал на основе саги "Властелин колец". Компания рассчитывает создать пять сезонов, а стоимость проекта предположительно составит 1 миллиард долларов. Это будет самый дорогой сериал в истории.

Права на съемку сериала компания приобрела в 2017 году за 250 миллионов долларов. Теперь в Amazon обязаны разработать концепцию сериала в течение двух лет.

Наследники Толкина потребовали, чтобы сериал был дорогим, поэтому Amazon рассчитывает потратить внушительный бюджет на спецэффекты и гонорары актеров.

Предыдущей экранизацией книги занимался режиссер Питер Джексон. Его кинотрилогия "Властелин колец" собрала в мировом прокате 5,85 миллиарда долларов. Пока нет информации о том, примет ли Джексон участие в создании сериала, но Amazon ведет с режиссером переговоры.