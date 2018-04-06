11 интересных фильмов, снятых по книгам

Если бы не книги, кинотеатры бы пустовали большую часть времени. Оригинальный сценарий сейчас на вес золота, так что режиссеры продолжают впечатлять нас своими вариациями от популярных новелл. Некоторые остаются верными оригинальной версии, некоторые уводят историю в невообразимые области, но все они прекрасно подходят для просмотра на этих выходных.

1. Матрица времени, 2017

Оригинальная история Лорен Оливер рассказывала о девушке-подростке, которая семь раз переживает собственную смерть, чтобы понять, из-за чего это произошло. Поклонники книги отмечают, как точно сохранен сюжет и как изящно его дополнил режиссер атмосферой, цветовой гаммой и саундтреком.

2. Эпоха Невинности, 1993

3. На игле, 1996

Дэвид Бойль оживил новеллу Ирвина Уэлша о мечтающих лузерах, пьяницах и комедиантах в Эдинбурге. Им выпадает возможность избавиться от зависимости, и они радикально меняют свой жизненный путь. Молодой Юэн Макгрегор, отличный саундтрек и острый юмор — новелла определенно получила свежее дыхание. Кроме того, в 2017 году вышло продолжение драмы под названием «T2: Трейнспоттинг».

4. Джеки Браун, 1997

Рисковая девушка, подрабатывающая контрабандой наличных денег, принимает серьезное решение — убить шантажиста, присвоить деньги и избежать наказания. Тарантино внес несколько изменений в оригинальную историю — имя и этническую принадлежность, но в основном остался верен книге Элмора Леонарда.

5. Бэйб: Четвероногий малыш, 1995

В 1995 году очаровательная история Дика Кинг-Смита о поросенке, который оказался умнее любой овчарки, получила отличную экранизацию. Режиссер тонко передал дух книги в своей работе, и, скорее всего, именно его вегетарианцы могут поблагодарить за тренд отказа от мяса.

6. Мой парень — псих, 2012

Фильм, название которого серьезно пострадало от рук от русских переводчиков, является адаптацией популярного романа Мэтью Квика «Сборник лучиков надежды». Бредли Купер, Дженифер Лоуренс, серьезная тема биполярного расстройства — на удивление, из этого вышла светлая и позитивная история.

7. Жена смотрителя зоопарка, 2017

Оригинальная история по реальным событиям рассказывает о том, как сотрудники Варшавского зоопарка спасали евреев от нацистов, помогая им скрыться в пустых клетках. Джессика Честэйн и Даниэль Брюль ярко раскрывают события из прошлого, а режиссер дает задуматься о том, кто еще самый большой зверь.

8. Затерянный город Z, 2016

9. Весь этот мир, 2017

Фильм основан на романе Николы Юн «Все, все». В нем рассказана история больной девушки, которая не может покинуть свой дом. Однажды она влюбляется в парня по соседству, и теперь ей нужно понять, готова ли она рискнуть всем ради любви.

10. С любовью, Рози, 2014

Рози и Алекс — лучшие друзья с детства, и они идеально друг другу подходят, хотя долгое время и не признавали своих романтических чувств. Им пришлось разъехаться, еще когда они были подростками, но это не мешает им обмениваться письмами и оставаться такими же влюбленными. В отличие от оригинального романа, события в фильме происходят гораздо быстрее, чем в книге — за 12, а не за 50 лет, но история по-прежнему остается пронзительной.

11. Вдали от обезумевшей толпы, 2015