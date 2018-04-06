«Дети небес»

Жанр: драма, семейный

Год: 1997

Страна: Иран

Сценарий: Маджид Маджиди

Оператор: Парвиз Малекзаде

Кто снимался в фильме «Дети небес»: Мухаммад Амир Наджи, Амир Фаррух Хашемян, Бахаре Седдики, Нафизе Джафар-Мухаммади, Фереште Сарабанди, Камаль Миркарими, Бехзад Рафи, Дариуш Мохтари, Мухаммад-Хасан Хусейнян, Масуме Дэйр Сюжет фильма «Дети небес» Брат и сестра Али и Захра родом из обычной иранской, а стало быть очень бедной семьи. Однажды по дороге из школы Али забывает в одной из лавок туфли Захры, которые он забрал у обувщика после очередной починки. И вот уже обувь, на которой живого места нет от заплаток, летит в мусор… Дети решают ничего не говорить родителям, поскольку у них все равно нет денег, чтобы купить дочери новые туфли, и договариваются по очереди носить кроссовки Али. Но, как это иногда бывает, невинная затея приводит к неожиданным обстоятельствам. Интересные факты о фильме «Дети небес»:

Фильм получил множество наград и призов, в том числе премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Картина с бюджетом 180 тыс. долларов только в американском прокате собрала в пять раз больше, чем было потрачено на ее производство. Для исполнителей главных ролей — Али и Захры — Амира Фарруха Хашемяна и Бахаре Седдики эта работа была в кино первой и последней, в дальнейшем они в фильмах не снимались.

Трейлер фильма «Дети небес»: https://www.youtube.com/watch?v=yD4lLFJZB5A