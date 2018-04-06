Ещё
«Дети небес»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Дети небес» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма, семейный
Год: 1997
Страна: Иран
Режиссер: Маджид Маджиди
Сценарий: Маджид Маджиди
Оператор: Парвиз Малекзаде
Кто снимался в фильме «Дети небес»: Мухаммад Амир Наджи, Амир Фаррух Хашемян, Бахаре Седдики, Нафизе Джафар-Мухаммади, Фереште Сарабанди, Камаль Миркарими, Бехзад Рафи, Дариуш Мохтари, Мухаммад-Хасан Хусейнян, Масуме Дэйр Сюжет фильма «Дети небес» Брат и сестра Али и Захра родом из обычной иранской, а стало быть очень бедной семьи. Однажды по дороге из школы Али забывает в одной из лавок туфли Захры, которые он забрал у обувщика после очередной починки. И вот уже обувь, на которой живого места нет от заплаток, летит в мусор… Дети решают ничего не говорить родителям, поскольку у них все равно нет денег, чтобы купить дочери новые туфли, и договариваются по очереди носить кроссовки Али. Но, как это иногда бывает, невинная затея приводит к неожиданным обстоятельствам. Интересные факты о фильме «Дети небес»:
Фильм получил множество наград и призов, в том числе премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Картина с бюджетом 180 тыс. долларов только в американском прокате собрала в пять раз больше, чем было потрачено на ее производство. Для исполнителей главных ролей — Али и Захры — Амира Фарруха Хашемяна и Бахаре Седдики эта работа была в кино первой и последней, в дальнейшем они в фильмах не снимались.
Трейлер фильма «Дети небес»: https://www.youtube.com/watch?v=yD4lLFJZB5A
Teleprogramma.pro: последние новости
«Первому игроку приготовиться»: охота за пасхальными яйцами «В порту» Звезда фильма «Я худею» женился
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием100
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
«Покровские ворота»: что стало с актерами33
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение