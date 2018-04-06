13 секретов, которые стоят за самыми откровенными сценами из «Игры престолов»

Сериал «Игра престолов» славится своей откровенностью и обилием сцен с демонстрацией секса и крови. Но не стоит заблуждаться, полагая, что многочисленные интимные сцены не оставляют простора для полета воображения. Если вы узнаете подробности того, как дела обстояли на съемочной площадке, то посмотрите на увиденное совсем по-другому.

Могли ли вы представить, что во время съемок знаменитой сцены первой брачной ночи между кхалом Дрого и его юной кхалиси Дейенерис актриса на самом деле сдерживала истерический хохот? Почему? Читайте в нашей подборке!

Источник: The Richest

Снявшаяся в роли одичалой Игритт актриса Роуз Лесли, к разочарованию многих поклонников сериала, ненадолго задержалась в саге, но однозначно запомнилась и полюбилась зрителям. Особенно запоминающейся стала откровенная сцена в пещере, во время которой была произнесена коронная фраза: «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу ».

Актриса призналась журналистам, что это был ее первый опыт съемок подобного рода:

«Я никогда раньше не снималась в секс-сценах и понятия не имела, что снимают ТАК много дублей. Помогло мне только то, что я точно знала: эти двое должны выразить свои чувства друг к другу. Никаких интриг или заговоров. Только чистая романтика!»

Кстати, актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли впоследствии стали парой и в реальной жизни.

Мы начали наш список с прекрасной девушки, но нельзя забывать и о мужчинах-актерах, тем более таких выдающихся, как Кристиан Нэйрн . В первом сезоне сериала его персонаж Ходор тоже вынужден был обнажиться.

«К своему неудовольствию, я должен был сняться в сцене с обнаженкой, во время которой прячусь в кустах, а потом выхожу к ждущим меня Брану и Оше. Тогда мне приклеили огромный искусственный член, и мне с ним было очень, ну очень неудобно!»

Красная Женщина: «Никто не занимается сексом в лифчике!»

Карис ван Хаутен , сыгравшая роль жрицы Владыки Света Мелисандры, часто появлялась на экране совершенно обнаженной. Голландская актриса рассказала, что с энтузиазмом отнеслась к обнаженным сценам с участием своей героини в «Игре престолов».

«В случае Мелисандры, я думаю, это оправданно, ведь моя героиня использует свою сексуальность как оружие, пытается с ее помощью манипулировать. Мне кажется, много лицемерия в том, что в кино показывают, как людям отрубают головы, и никто не думает, что зрителя это смутит. А потом он увидит обнаженный сосок — и что, ему станет плохо? С таким подходом нужно бороться. Никто не занимается сексом в лифчике. И я хочу, чтобы к этому относились нормально».

Натали Дормер за секс и равенство полов

Натали Дормер уже не раз обнажалась на экране и к необходимости сбросить с себя одежду на съемках всегда относится совершенно спокойно. В «Игре престолов» ее приятно поразил тот факт, что мужской наготы на экране было не меньше, чем женской.

«Секс — это часть жизни, а следовательно, часть искусства, — говорит актриса. — Если вы хотите показать реальную жизнь, вам придется показывать секс».

Будем надеяться, что и в будущем Натали будут доставаться роли, где она зрителям на радость сможет снова предстать в костюме Евы.

В этом списке секретов откровенных сцен Эмилия Кларк, исполнительница роли Дейенерис Таргариен, будет встречаться не раз. Но самая первая история связана, как ни странно, с родителями актрисы.

«Я отдыхала с семьей на курорте, когда в первый раз читала сценарий, — рассказала журналистам Кларк. — И когда дочитала, сказала отцу: «Папа, тебе придется пропустить первые пять эпизодов!»»

Одна из самых запоминающихся откровенных сцен «Игры престолов» происходит между Серсеей и Джейми Ланнистерами, когда они предались страсти в септе у гроба их погибшего сына Джоффри. Многие зрители полагают, что это сцена изнасилования, потому что Серсея все время отталкивала Джейми, повторяя: «Перестань, это неправильно!» — а ее брат отвечал: «Мне все равно».

Но Лина Хиди не считает это сексуальным насилием. В интервью она сказала:

«Мы никогда не рассматривали эту сцену таким образом. Мы видели в ней женщину, горюющую по своему погибшему ребенку, и ее мужчину, отца ее ребенка и, так получилось, одновременно ее брата, который никогда особенно не думал о детях, но который в этот момент остается рядом с ней и поддерживает ее».

Эмилия Кларк: «Только не инцест!»

Конечно, в финальной серии 7-го сезона «Игры престолов» много моментов, которые полюбились зрителям, но фаворитом явно стала постельная сцена Джона Сноу (Кит Харингтон) и Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк). Многие были рады такому развитию любовной линии между героями, хотя и смущены родством Джона и Дейенерис, ведь по сути это инцест.

Вот что говорит по этому поводу сама Эмилия Кларк:

«Для нас, как для актеров, это было сродни извращению. Мы ведь знали, что вскоре героям предстоит узнать, кем они друг другу приходятся, и я не представляла, как это будет воспринято… думаю, неприличные остроты на эту тему неизбежны».

Один из самых трогательных моментов минувшего сезона — это любовная сцена Миссандеи и Серого Червя. Вот что рассказала журналистам исполнительница роли служанки Дейенерис Натали Эммануэль:

«Когда я читала сценарий, то первым делом подумала, что это очень важный момент для наших двух героев, но, когда речь идет об откровенной сцене, в таких случаях невозможно не думать… хотя бы что-то вроде: «Ну что ж, мне предстоит быть голой». Для нас с Джейкобом это было очень необычно, ведь за время съемок мы успели подружиться, а тут обоим предстояло друг перед другом раздеться. Но в итоге все было хорошо, все прошло в духе уважения. Съемки откровенных сцен — это всегда некомфортно, но, если доверяешь режиссеру, актерам и специалистам на съемочной площадке, все проходит нормально».

Кит Харингтон: страсти противостоять нельзя

Второй участник знаменитой откровенной инцест-сцены Кит Харингтон отнесся к ней с философским спокойствием.

«Мне кажется, они оба знали, что это неправильно и создаст проблемы, — говорит он. — Но, с другой стороны, если чувствуешь к кому-то бурное влечение и если вместе прошли через такие испытания, это как поезд без тормозов: все равно нельзя остановиться. Думаю, где-то с середины 7-го сезона это было неизбежно: Дейенерис и Джон Сноу должны были оказаться в постели».

Кхал Дрого с розовым пушистым носком на члене

Эмилия Кларк во время съемок «Игры престолов» получила разнообразный опыт работы в откровенных сценах, но самая первая оставила у актрисы незабываемые впечатления. Речь идет о сцене изнасилования ее героини ее новоиспеченным мужем, кхалом Дрого, которого сыграл Джейсон Момоа

«Все было так мило… кхм, милая сцена изнасилования, — вспоминает актриса. — Мы должны были раздеться, а в таких случаях просто необходимо разрядить обстановку. И Джейсон вместо обычной накладки телесного цвета надел на член пушистый розовый носок!»

Хоть актриса и должна была изображать в сцене ужас, этот кино-секс-опыт связан скорее со смехом, чем со страхом. Увидев «розового монстра», Кларк свалилась в припадке хохота.

Первая брачная ночь Сансы Старк и Рамси Болтона стала одним из самых ярких эпизодов сериала. Жестокое насилие вызвало резко негативную реакцию публики. А вот актриса Софи Тернер, исполнительница роли Сансы, считает эту сцену достижением.

«Первой моей реакцией было удовлетворение, — заявляет актриса. — Сексуальное и домашнее насилие, сексуальное неравенство мужчин и женщин — обо всем этом мы говорим в кадре, создавая визуальными средствами общественный дистанционный диалог».

Натали Дормер: детям до 18 воспрещается!

Натали Дормер не отличается избытком скромности, и откровенной сценой эту опытную актрису не напугаешь. Но то, что Натали предстояло сыграть в «Игре престолов» — первая брачная ночь Маргери Тирелл и Томмена Баратеона, — смутило даже ее. Ведь по сценарию Томмену всего 12 лет! И хоть актер Дин-Чарльз Чепмен был на несколько лет старше, Натали все же решила охранять нравственность зрителей и обратилась с просьбой об изменении сценария трудной сцены.

«Я не первый год снимаюсь в роли Маргери и знаю: если в сценарии написано, что Маргери выйдет замуж за Томмена, то так тому и быть. Джордж Мартин создал определенную линию сюжета, и мы должны ей следовать. Я с этим ничего поделать не могу. По мере развития событий нам пришлось подойти к этой теме со всей возможной аккуратностью».

Эмилия Кларк: «Командовать парадом буду я!»

Особенно по душе пришлась актрисе та откровенная сцена, в которой ее героиня Дейенерис в буквальном смысле принуждала своего любовника Даарио Нахариса к близости.

«Это была именно та сцена, которую я так долго ждала, — признается актриса. — Все эти съемки откровенных и постельных сцен в сериале — один сплошной антифеминизм. Так что было здорово, что у меня была сцена, в которой я просто заявляю: «А ну давай!»»