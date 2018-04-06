Бенисио Дель Торо возглавит жюри секции в Каннах 

Актер Бенисио Дель Торо возглавит жюри секции «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля.
Надо отметить, что это не первый раз, когда актера приглашают судить киноленты в Каннах. В 2010 году Бенисио Дель Торо уже состоял в жюри кинофестиваля вместе с режиссером Тимом Бертоном.
Ежегодный кинематографический фестиваль, проводится в конце мая в курортном городе Канны во Франции. Он особо популярен среди кинопродюсеров, подготавливающих здесь новые проекты и продающих уже готовые.
В 2018 году с 8 по 19 мая пройдет 71-й по счету Каннский кинофестиваль. Председателем жюри основного конкурса в этом году станет актриса Кейт Бланшетт.