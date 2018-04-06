Ещё
Бенисио Дель Торо возглавит жюри секции в Каннах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бенисио Дель Торо возглавит жюри секции в Каннах 

Рамблер 25 минут назад
Фото: кадр из фильма «Человек-волк»
Актер Бенисио Дель Торо возглавит жюри секции «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля.
Надо отметить, что это не первый раз, когда актера приглашают судить киноленты в Каннах. В 2010 году Бенисио Дель Торо уже состоял в жюри кинофестиваля вместе с режиссером Тимом Бертоном.
Ежегодный кинематографический фестиваль, проводится в конце мая в курортном городе Канны во Франции. Он особо популярен среди кинопродюсеров, подготавливающих здесь новые проекты и продающих уже готовые.
В 2018 году с 8 по 19 мая пройдет 71-й по счету Каннский кинофестиваль. Председателем жюри основного конкурса в этом году станет актриса Кейт Бланшетт.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием100
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
«Покровские ворота»: что стало с актерами33
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение