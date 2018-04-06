Данила Козловский признался, что не ожидал столь жесткой критики в свой адрес

@danilakozlovskyДанила Козловский признался, что не ожидал столь жесткой критики в свой адресКак известно, Данила Козловский (32) дебютировал в качестве режиссера. Актер готовится к премьере своего фильма с говорящим названием «Тренер». Козловский также написал сценарий картины и снялся в ней в главной мужской роли. Среди женских исполнительниц — Ирина Горбачева (30) и Ольга Зуева . Зрители увидят фильм на широком экране 19 апреля. Но трейлер спортивной драмы многие уже оценили. Козловский честно признает, что не ожидал такого количества ненависти и критических комментариев в свой адрес. Актер считает, что на это способны только российские зрители. Мол, в Европе и США трейлер приняли очень тепло. В интервью Sports.ru он не сдерживал эмоций: В России сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: «Ну что у вас за жизнь-то такая херовая, что в вас столько злобы. И главное, какие все смелые! Сам новоиспеченный режиссер своей работой доволен и надеется, что проект обязательно найдет благодарного зрителя. Ведь трейлер это еще не весь фильм! Читай также материал 25 актеров, которых легко спутать. Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) 19 Мар 2018 в 6:14 PDT Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) 24 Июн 2016 в 9:53 PDT Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) 28 Сен 2017 в 4:13 PDT