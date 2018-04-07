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Пореченков назвал критиков Козловского «мусорными троллями»
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Пореченков назвал критиков Козловского «мусорными троллями» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский актер Михаил Пореченков в эфире НСН заступился за коллегу Данилу Козловского, который ранее заявил, что в России «сплошная ненависть и хамство».
Козловский в интервью порталу Sports.ru резко высказался по поводу интернет-пользователей, критикующих трейлер фильма «Тренер», в котором он выступает в роли актера, режиссера, сценариста и продюсера.
"Такого количества ненависти я не ожидал. В России, с***, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься", — сказал Козловский.
"Он высказался в отношении интернета, этой мировой помойки. Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди", — отметил Пореченков.
Он также заявил, что поддержит Козловского, который тратил «силы и нервы» на производство картины. По его мнению, о качестве фильма должны судить люди, которые профессионально занимаются кино.
Премьера «Тренера» состоится 19 апреля. Картина посвящена истории футболиста национальной сборной, который после провального пенальти завершает карьеру и уезжает в провинцию.
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