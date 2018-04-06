Тизер сериала «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем

Жизнь аристократа-алкоголика под «London Calling» группы The Clash.

Мини-сериал, первая серия которого выйдет на Showtime 12 мая, расскажет о Патрике — обеспеченном мужчине, который пытается справиться с детскими травмами.

В детстве его избивал отец, а в зрелые годы он приобрёл зависимость от алкоголя и наркотиков. Но в конце концов герой начинает бороться со своими «демонами».

Главную роль в «Патрике Мелроузе» исполнил Бенедикт Камбербэтч, известный по ролям Шерлока Холмса в сериале «Би-би-си» и Доктора Стрэнджа в киновселенной Marvel.

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