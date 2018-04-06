Тизер сериала «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем 

Жизнь аристократа-алкоголика под «London Calling» группы The Clash.
Мини-сериал, первая серия которого выйдет на Showtime 12 мая, расскажет о Патрике — обеспеченном мужчине, который пытается справиться с детскими травмами.
В детстве его избивал отец, а в зрелые годы он приобрёл зависимость от алкоголя и наркотиков. Но в конце концов герой начинает бороться со своими «демонами».
Главную роль в «Патрике Мелроузе» исполнил Бенедикт Камбербэтч, известный по ролям Шерлока Холмса в сериале «Би-би-си» и Доктора Стрэнджа в киновселенной Marvel.
В мини-сериале также снимались Хьюго Уивинг («Матрица», «Властелин колец») и Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмёрка», «Аннигиляция»).
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