7 спектаклей весны, которые нельзя пропустить

До середины апреля московские зрители еще могут увидеть спектакли, идущие в рамках фестиваля «Золотая маска» — главной театральной премии страны. Мы собрали наиболее интересных номинантов, а также постановки, которые не стоит пропускать в ближайшие два месяца. Среди них — драма, трагедия, современный танец и один иммерсивный спектакль.

Страх, любовь, отчаяние

Этой весной в первую очередь важно не пропустить спектакли, идущие в рамках фестиваля «Золотая маска» — главной театральной премии года. В частности, спектакль «Страх, любовь, отчаяние» режиссёра МДТ Льва Додина . Спектакль создан на основе «Страха и отчаяния в Третьей империи» Бертольда Брехта , написанный по рассказам очевидцев и информации, взятой из газетных публикаций. За каждым столиком, где сидят герои разворачивается своя история, свои боли и беды. Спектакль будет идти 10 и 12 апреля.

Где: Театр имени Маяковского. Цены: cтоимость уточнять в кассах театра.

Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит

Театральное воплощение некогда популярного фильма с Джонни Деппом в главной роли. Спектакль, также идущий в рамках «Золотой маски» поставил режиссер Алексей Франдетти . Триллер про парикмахера-маньяка «Суини Тодд» — бродвейская классика, мюзикл был поставлен в 1979 году, а теперь его покажут в Театре на Таганке. Зрительские места переместили со сцены в зал, превратив его в кафе. Действие происходит то тут, то там, а то и вовсе на столе прямо перед носом. Спектакль будет идти 7 и 8 апреля.

Где: Театр на Таганке. Цены: От 1000 рублей.

Коллекционер

Ещё один номинант на главную театральную премию — спектакль «Коллекционер» представляет петербургский театр современного танца «Каннон Данс». По сюжету, трое молодых людей находятся в замкнутом пространстве и подвергаются серии напряженных морально-этических тестов. Хореограф постановки — Ксения Михеева . Показ пройдет 10 апреля.

Где: Центр имени Мейерхольда. Цены: стоимость уточнять в кассах.

Чтение для впавших в уныние

Спектакль «Чтение для впавших в уныние» поставлен режиссером Вячеславом Долгачевым по одноименной книге писательницы Майи Кучерской . «Чтение для впавших в уныние» — чтение прежде всего для нас самих, двенадцати наших актеров. Может быть, найдутся желающие к нам присоединиться», — говорит режиссер. Спектакль будет идти 14 апреля и 23 мая.

Где: Новый Московский драматический театр. Цены: от 300 рублей.

Маяковский. Трагедия

В «Гоголь центре» ставят трагедию «Владимир Маяковский» с Максимом Виторганом в главной роли. Спектакль завершает цикл «Звезда», посвященный наиболее значимым фигурам отечественной поэзии 20 века. «У меня было желание подарить этому тексту те театральные возможности, которых у него не было в 1913 году, о которых Маяковский как театральный режиссер мог только мечтать. Это и новые технологии работы со звуком и видео, и, прежде всего, ансамбль профессиональных и синтетических актеров — уникальная труппа Гоголь-центра», — говорит режиссёр постановки Филипп Григорян . В центре сюжета лежит не реальная биография Маяковского, а вымышленный персонаж, герой раннего футуристического текста «Владимир Маяковский. Трагедия». Название, кстати, родилось в спешке. Маяковский закончил и отнес рукопись цензору под рабочим названием, а потом ему не позволили изменить его. Спектакль будет идти 14 -15 апреля и 25-26 мая.

Где: Гоголь-центр. Цены: от 3000 рублей.

Персона

Еще один драматический спектакль, который стоит увидеть на сцене «Гоголь центра» — это «Персона» по мотивам одноименного фильма знаменитого шведского режиссера Ингмара Бергмана. Сам Бергман называл экзистенциальную драму «Персона» — одной из самых важных работ в своем творчестве. Режиссер спектакля — Лера Суркова, а в главной роли Юлия Ауг. В центре сюжета — знаменитая актриса, которая однажды вдруг замолкает посреди спектакля. Непонятно, что с ней случилось — немота или же обида на весь мир. Но с этого момента она в принципе отказывается общаться при помощи слов. Формально у нее счастливая личная жизнь и успешная карьера, да и врачи утверждают, что психически она совершенно здорова, поэтому причина ее состояния для окружающих остается загадкой. Спектакль идет в малом зале «Гоголь центра» 14 — 15 апреля и 18 мая.

Где: Гоголь-центр. Цены: от 1000 рублей.

Зеркало Карлоса Сантоса

“Зеркало Карлоса Сантоса” — иммерсивный спектакль, иначе говоря, предполагающий активное вовлечение зрителя в театральный процесс. Еще авторы проекта называет его «путешествием внутрь себя». Режиссер — номинант «Золотой Маски» Талгат Баталов . На зрителей наденут маски и плащи, а также отберут телефоны, отправив в путешествие по различным комнатам. Можно будет подслушать ссору родителей, стать участником бунта офисных работников, и даже умереть и переродиться. Спектакль идет каждый день в течение апреля.

Где: Большая Дмитровка, 32. Цены: от 6000 рублей.