Изольда Извицкая: трагическая судьба звезды фильма \"Сорок первый\"

Роль Марютки сделала недавнюю выпускницу ВГИКа Изольду Извицкую настоящей звездой. Причем, не только в СССР, но и за границей. Однако драма Григория Чухрая «Сорок первый» стала и первой, и последней яркой работой Извицкой. В 38 лет актриса умерла. Многие обвиняли в смерти Изольды ее мужа.

Роковая встреча

Изольда Извицкая родилась в 1932 году в Дзержинске. В детстве Изольда занималась в кружке художественной самодеятельности, но мечтать о театральной карьере даже не смела. Тем более что и ее родители никакого отношения к Мельпомене не имели. Отец был химиком, а мать — учителем. Однако в тайне девушка продолжала грезить о кино. Она ни с кем не делилась своими фантазиями. Даже после окончания школы Изольда уехала в столицу, никого не предупредив. Только, когда Извицкая стала студенткой ВГИКа, она сообщила о своем успехе родным.

Изольда впервые появилась на экране, еще будучи студенткой. Однако одним из определяющих в ее судьбе стала картина Михаила Калатозова «Первый эшелон». Именно на съемочной площадке этого фильма Извицкая встретила своего будущего супруга актера Эдуарда Бредуна . Бредун стал не только любовью, но и трагедией всей ее жизни.

«Сорок первый» — первый и последний

А между тем все шло своим чередом. И пусть у молодых не было детей, зато к Извицкой пришла такая слава, какая ее мужу даже не снилась. И все благодаря Григорию Чухраю и его драме «Сорок первый». В то время Изольда только закончила ВГИК и была, мягко говоря, малоизвестной. Тем не менее в паре с именитым Олегом Стриженовым она сыграла блестяще. И сценарий, и режиссура, и, конечно, талант и яркая внешность Извицкой склонило жюри Каннского кинофестиваля присудить картине «Сорок первый» один из специальных призов. Американские журналы печатали лицо советской актрисы на своих обложках. Изольда стала часто выезжать за границу.

Успех был просто потрясающим. Наверное, именно поэтому таким больным показалось актрисе последующее забвение. Ее больше не звали на сильные, характерные роли. Чаще всего ей приходилось играть тусклых и невнятных персонажей. Режиссеры предпочитали сами отыскивать новые таланты. А Извицкая была уже открытой актрисой и после «Сорок первого» оказалась никому неинтересна.

На хлебе и водке

Многие близкие Извицкой утверждают, что та очень любила своего мужа Эдуарда Бредуна и верила каждому его слову. Именно он однажды и предложил жене выпить для того, чтобы унять боль от навалившихся на нее неудач. Актриса почти мгновенно пристрастилась к спиртному. Понятно, что из-за алкоголизма ее стали звать в кино еще реже. Бредун тоже особой популярностью не пользовался. Поэтому супруги пили вместе, жалуясь друг другу на злую судьбу.

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что некоторые знакомые четы все же говорили, что Бредун якобы боролся с алкоголизмом жены и даже возил ее куда-то на лечение. Как бы то ни было, но именно он первым ушел из семьи. Он бросил Извицкую и перебрался к ее подруге, которая торговала коврами. Изольда осталась совсем одна. [С-BLOCK]

Несомненно, одиночество только усугубило пристрастие актрисы к спиртному. Несмотря на то, что денег у Извицкой практически не бывало, и питалась она одним хлебом, алкоголь приобретался ею регулярно.

В начале марта 1971 года мертвое тело своей бывшей супруги обнаружил Эдуард Бредун, который по просьбе коллег Извицкой, зашел ее проведать. По словам экспертов, актриса пролежала в своей квартире не меньше недели. Бредун попросил врачей не упоминать в медицинском заключении про алкоголь, поэтому в графе «Причина смерти» указано: отравление и нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы.