Ещё
Скончался Народный артист России Геннадий Чулков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скончался Народный артист России Геннадий Чулков 

Национальная Служба Новостей 31 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В 2017 году Геннадию Чулкову диагностировали рак желудка. Он умер после проведённой операции.
Чулков родился 28 июня 1937 года. В 1959 году окончил театральное училище им. Щепкина при Малом театре. (педагоги Константин Зубов, Вениамин Цыганков, Виктор Коршунов). После окончания училища поступил в Первый Московский областной драматический театр. В 1961 году был приглашен в Театр драмы и комедии. В период с марта 1962 по август 1963 года проходил военную службу в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа. После окончания срока службы вернулся в Театр драмы и комедии, в котором проработал до июня 1965 года. В 1965-1967 годах работал в Гастрольном театре комедии. В том же 1967 году уехал в театр ГСВГ в Потсдаме. Позднее вернулся в Театр Комедии Росконцерта (с 1991 года Театр на Покровке). Ещё в 1964 году Чулков дебютировал как киноактёр в историко-революционном фильме «Товарищ Арсений» Ивана Лукинского. И дальше сотрудничал с Лукинским — в фильмах последнего «Истоки», «Колыбельная для мужчин». Геннадий Чулков снимался в фильмах Михаила Козакова («Визит дамы»), Леонида Марягина («Враг народа — Бухарин»), Вадима Абдрашитова («Армавир»). Советский боевик с его участием «В зоне особого внимания» режиссёра Андрея Малюкова смотрели 35 миллионов 400 тысяч зрителей. Последние годы снимался в телесериалах. Сыграл небольшую роль директора интерната в популярном сериале «Ликвидация» Сергея Урсуляка.
О дате и месте похорон будет сообщено позднее.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Российский прокат возглавил новый фильм Стивена Спилберга «Это заметно и любимо людьми». Санаева о наследии Анофриева Спилберг: Индиана Джонс может стать женщиной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не прошло и месяца: Табакову быстро нашли замену20
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием102
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
«Покровские ворота»: что стало с актерами33
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение