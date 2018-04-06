Скончался Народный артист России Геннадий Чулков 

В 2017 году Геннадию Чулкову диагностировали рак желудка. Он умер после проведённой операции.
Чулков родился 28 июня 1937 года. В 1959 году окончил театральное училище им. Щепкина при Малом театре. (педагоги Константин Зубов, Вениамин Цыганков, Виктор Коршунов). После окончания училища поступил в Первый Московский областной драматический театр. В 1961 году был приглашен в Театр драмы и комедии. В период с марта 1962 по август 1963 года проходил военную службу в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа. После окончания срока службы вернулся в Театр драмы и комедии, в котором проработал до июня 1965 года. В 1965-1967 годах работал в Гастрольном театре комедии. В том же 1967 году уехал в театр ГСВГ в Потсдаме. Позднее вернулся в Театр Комедии Росконцерта (с 1991 года Театр на Покровке). Ещё в 1964 году Чулков дебютировал как киноактёр в историко-революционном фильме «Товарищ Арсений» Ивана Лукинского. И дальше сотрудничал с Лукинским — в фильмах последнего «Истоки», «Колыбельная для мужчин». Геннадий Чулков снимался в фильмах Михаила Козакова («Визит дамы»), Леонида Марягина («Враг народа — Бухарин»), Вадима Абдрашитова («Армавир»). Советский боевик с его участием «В зоне особого внимания» режиссёра Андрея Малюкова смотрели 35 миллионов 400 тысяч зрителей. Последние годы снимался в телесериалах. Сыграл небольшую роль директора интерната в популярном сериале «Ликвидация» Сергея Урсуляка.
О дате и месте похорон будет сообщено позднее.