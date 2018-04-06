В Южном Тушине бесплатно покажут мелодраму «Весна на Заречной улице»

— Это история любви юной учительницы школы рабочей молодежи и ее ученика. Герой фильма, парень лихой и самоуверенный, лучший сталевар завода, не привык к отказам женщин. И вдруг его домогательства получают отпор. Поначалу он пытается играть в безразличие. Но проходит время и он вдруг понимает, что к нему впервые пришло настоящее, глубокое чувство, — рассказала менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко

Кинопоказ пройдет по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало сеанса в 19.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту 12+.