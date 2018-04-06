Мнение: «Отряд Самоубийц: Строгое Наказание»

Наконец-то я посмотрел этот анимационный фильм, собрал мысли в кучу и готов поделиться развернутым мнением. Сразу оговорюсь, что статья без спойлеров.

Основные персонажи. Правда, без Киллер Фрост

«Отряд Самоубийц: Строгое Наказание», последний анимационный фильм DC и Warner Bros. на данный момент, рассказывает о злодеях, которых путем установки в шею взрывчатки заставляют выкрасть некую Карту. Как они будут это делать, что это за Карта, зачем она вообще нужна, а также мистика, неожиданные камео и интересные повороты — именно это вы узнаете в мультфильме.

А теперь тут все + Аманда Уоллер

Самое примечательное в этом мультфильме то, что впервые за несколько лет тут нет Бэтмена. Вроде бы и странный повод радоваться, но на самом деле это здорово, ведь в любом фильме появлялся Бэтс и перетягивал одеяло на себя. Я ничего против него не имею, у него действительно есть огромная история и простор для творчества (к примеру, «Готэм в газовом свете»), однако вставлять его в каждый мультфильм точно не стоит. Вселенная DC обладает большим количеством персонажей, которые точно достойны экранизации, пусть и в формате анимационного фильма.

И хотя WB уже снимали мультфильм про Отряд Самоубийц, он был больше частью серии игр Batman: Arkham, то есть сосредотачивался на персонажах игры, даже брав за основу их внешность. «Отряд Самоубийц: Строгое Наказание» рассказывает историю по Отряд из комиксов, совершенно игнорируя серию игр. Что не мало важно, он является частью DCAU (это мое название, DC Animated Universe), т.е. он связан сюжетом и персонажами с другим мультфильмом. Сказать с каким — значит сделать гигантский спойлер, так что советую самим посмотреть и удивиться. И да, меня это удивило, хоть это и было сделано немного странно.

Аманда Уоллер, кстати, в этом мультфильме жестока как никогда

Сюжет как таковой описан в начале поста, однако, тут интереснее наблюдать именно за развязкой, а также за поворотами в середине. Измены, предательства, преследование личных целей — все это вы найдете в этом мультфильме. В принципе, часть фильма представлена как дорожное путешествие, которое помогает раскрыть героев, про которых речь пойдет ниже. В отряд на постоянной основе вошли такие персонажи, как: Дэдшот, Бронзовый Тигр, Медный Змей, Капитан Бумеранг, Киллер Фрост и Харли Куинн.

В конечном счете, все были показаны хорошо. Кроме одного персонажа

Что касается этих самых «героев», тут мне сложно определиться. Для меня они делятся на три типа: Отличные, Слитые и Харли Куинн. Пожалуй, опишу каждый тип. «Отличными» персонажей делает то, как они раскрыты и как ведут себя в экстремальных ситуациях. Стоит отметить, что таких большинство в мультфильме и за ними приятно наблюдать. Не буду называть всех «слитых» персонажей, но среди них есть Граф Вертиго — один из основных противников Зеленой Стрелы. Я ждал нормального появления героя, который умен, обладает способностями и безжалостен, но в итоге получил где-то 3 минуты экранного времени и все. Он слит. И отдельно хотел бы отметить Харли Куинн. Я все понимаю: у нее огромная фан-база, она состояла в отряде после New 52, красивая и все такое. Но она совершенно бесполезна. Я сейчас не имею в виду то, что у нее нет способностей: у большинства их тоже нет. Она не сделала ничего для сюжета, необходима была только чтобы больше места на постере заполнить. Однако, Тара Стронг как всегда шикарно справилась с озвучкой.

"Какая у тебя суперсила?" — «Огромная фан-база»

Злодеев я описывать не буду, так как в мультфильме нет ни одного героя, а значит, что все друг с другом конфликтовали. На самом деле это действительно интересно: ты сначала встаешь на сторону одного, потом другого, потом третьего. И каждый прав и не прав по-своему. Будто ты наблюдаешь за бассейном, в котором плавают акулы (и одна рыба-прилипала с молотом) — тебе не хочется им сопереживать потому, что они убийцы, но смотреть интересно. Все это касается не только Отряда, но и других персонажей.

Замечательный персонаж, которого не побоялись раскрыть

В заключении хотел сказать, что мультфильм оправдал мои ожидания и даже немного больше. Жестокость, сумасшедшие моменты, кровь, потрясающие камео — все тут есть в полном объеме, даже с лихвой. Да, есть свои недостатки (магия, мотивация некоторых персонажей, Харли Куинн), но положительные моменты сильно перевешивают. Спасибо, WB и DC, делайте еще мультфильмы. Только на этот раз, пожалуйста, постарайтесь сделать меньше Харли.

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Если вы еще думаете, смотреть мультфильм или нет — трейлер подскажет