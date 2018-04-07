Ещё
Смешарики в искусстве: возвращение модного тренда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смешарики в искусстве: возвращение модного тренда 

Eva.ru 37 минут назад
Фото: Eva.ru
Люди по всему миру очень любят экспериментировать с произведениями искусства. У кого-то это получается хуже, а кто-то именно так создает новые тренды. Главными героями одного из таких трендов стали звери из забавного детского мультфильма «Смешарики»: Нюша, Бараш, Крош, Совунья и Копатыч.
Впервые их стали дорисовывать на картины известных художников достаточно давно. 3 года назад любители искусства из Санкт-Петербурга даже устраивали отдельную выставку для таких произведений. Художники создали проект «Смешарт», в котором показали любимых героев мультфильма в необычной роли. Особенно эта выставка понравилась юным посетителям, которые каждый день смотрят на Нюшу и её друзей по телевизору.
Несмотря на это, именно сейчас добавление персонажей мультфильмов на картины мировых художников стало наиболее популярным. Правда, пока что только в нашей стране.
Пользователи Интернета с удовольствием делятся новыми картинами со своими друзьями в Инстаграме. Особенно популярна фотография поросенка Нюши в роли девочки с персиками на одноименном произведении Валентина Серова.
Также очень многим людям нравится пародия на картину известного австрийского художника Густава Климта «Поцелуй». В роли влюбленных парня и девушки на полотне изобразили Нюшу и Бараша.
Копатыча вряд ли кто-то мог представить в роли опасного самурая, однако именно таким его увидел один из художников.
Впрочем, этот разносторонний медведь, который в мультике посвящает все свободное время уходу за огородом, отлично вписался и в роль Винсента Ван Гога. Он даже смог заменить нидерландского художника на его собственном автопортрете.
Несмотря на то что картине Марка Захаровича Шагала в этом году исполнилось уже 100 лет, вместе с Совуньей и Копатычем в главных ролях она заиграла новыми красками. Интересно, как сам художник отнесся бы к такой интерпретации своего творения?
Впрочем, не только «Смешарики» могут похвастаться тем, что стали частью великих произведений искусства. Рыжий кот из Санкт-Петербурга по имени Заратустра тоже побывал на картинах известных художников благодаря своей талантливой хозяйке.
Eva.ru: последние новости
Стиль в фокусе: модные моменты из фильмов 2017 года «Как белая ворона»: Аглая Тарасова выделилась на премьере фильма «Гоголь. Вий» «Дорогие мои, хорошие!»: Сергей Безруков перевоплотился в Сашу Белого
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не прошло и месяца: Табакову быстро нашли замену37
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?2
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?31
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение