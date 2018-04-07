Смешарики в искусстве: возвращение модного тренда

Люди по всему миру очень любят экспериментировать с произведениями искусства. У кого-то это получается хуже, а кто-то именно так создает новые тренды. Главными героями одного из таких трендов стали звери из забавного детского мультфильма «Смешарики»: Нюша, Бараш, Крош, Совунья и Копатыч.

Впервые их стали дорисовывать на картины известных художников достаточно давно. 3 года назад любители искусства из Санкт-Петербурга даже устраивали отдельную выставку для таких произведений. Художники создали проект «Смешарт», в котором показали любимых героев мультфильма в необычной роли. Особенно эта выставка понравилась юным посетителям, которые каждый день смотрят на Нюшу и её друзей по телевизору.

Несмотря на это, именно сейчас добавление персонажей мультфильмов на картины мировых художников стало наиболее популярным. Правда, пока что только в нашей стране.

Пользователи Интернета с удовольствием делятся новыми картинами со своими друзьями в Инстаграме. Особенно популярна фотография поросенка Нюши в роли девочки с персиками на одноименном произведении Валентина Серова

Также очень многим людям нравится пародия на картину известного австрийского художника Густава Климта «Поцелуй». В роли влюбленных парня и девушки на полотне изобразили Нюшу и Бараша.

Копатыча вряд ли кто-то мог представить в роли опасного самурая, однако именно таким его увидел один из художников.

Впрочем, этот разносторонний медведь, который в мультике посвящает все свободное время уходу за огородом, отлично вписался и в роль Винсента Ван Гога. Он даже смог заменить нидерландского художника на его собственном автопортрете.

Несмотря на то что картине Марка Захаровича Шагала в этом году исполнилось уже 100 лет, вместе с Совуньей и Копатычем в главных ролях она заиграла новыми красками. Интересно, как сам художник отнесся бы к такой интерпретации своего творения?

Впрочем, не только «Смешарики» могут похвастаться тем, что стали частью великих произведений искусства. Рыжий кот из Санкт-Петербурга по имени Заратустра тоже побывал на картинах известных художников благодаря своей талантливой хозяйке.